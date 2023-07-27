Мир 27 июля 2023, 21:08 Зеленский в панике. Родственники погибших солдат ВСУ не дадут его партии победить Экс-сенатор Клинцевич: продление Зеленским военного положения — это способ отменить выборы РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране. Парламентский комитет Верховной Рады уже поддержал внесенный им законопроект. Военное положение продлят до 15 ноября. Это означает, что парламентские выборы, назначенные на конец октября, не состоятся, так как невозможно по закону о военном положении.

Реальные рейтинги партии «Слуга народа» сегодня составляют 12%, заявил в своем Telegram-канале профессор ВШЭ Марат Баширов. Кроме этого, как причина отменить выборы — технические трудности для их проведения: на части территории невозможно организовать голосование из-за потери управления, также есть много заминированных земель и таких мест, где вовсе нет власти, а миллионы украинцев уехали из страны и не собираются сообщать, где они живу, а значит и голосовать хотя бы удаленно не будут.

РИА «Новости»

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» выразил уверенность, что именно со страхом проиграть связано решение украинского лидера продлить военное положение в стране. По его словам, киевские власти понимают, что у них нет шансов, а значит будут оттягивать момент провала до последнего.

Далее – его прямая речь

Продлевают срок полномочий избранных органов власти и президента Украины Владимира Зеленского не потому, что идет специальная операция. Выборов не будет по той простой причине, что ни партия Зеленского, ни сам Зеленский в этих условиях никогда не изберутся. Их не изберут. Потому у множества сотен человек, которые погибли, есть до 10 родственников, половина из которых участвуют в выборах. Они не дадут ни малейшего шанса Зеленскому и его партии избраться, несмотря на все претензии к нам.

Поэтому это очередное лицемерие, это тот ход, который будет оправдан коллективным Западом. Он согласован. И эта идеологема и дальше будет эксплуатироваться.

В том, что в ближайшее время на Украине не будет никаких выборов, я не сомневаюсь. Не будет Украины в нынешнем ее содержании. Все будет по-другому: другие люди, другое название, другое содержание. Денацификация и демилитаризация создадут необходимые условия для вот подобных моих выводов.