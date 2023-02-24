Мир 24 февраля 2023, 23:08 Зеленский станет последним гвоздем, который вобьют в гроб мирового лидерства США «Голос Мордора»: США потеряли лидерство после на Белград и госпереворота на Украине Pxhere

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США утратили лидирующие позиции в мире, когда решили расширять НАТО на восток, когда атаковали Югославию и вторглись в Ирак. А история с поддержкой Украины и президента Владимира Зеленского станет последним гвоздем, который вобьют в крышку гроба мирового лидерства Штатов. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь.

Владимир Зеленский заявил, что если США прекратят поддержку Украины, то они «потеряют НАТО» и лишатся лидерства в мире.

Похоже, что не все так сладко в безоговорочной поддержке американцами Украины, раз даже Зеленскому приходится открыто выступать на эту тему. Громкие и пафосные слова Джо Байдена о том, что США будут поддерживать Украину (до последнего украинца) — это, конечно, хорошо, но ежу понятно, что и у США имеется предел ресурсов, и к этому пределу очень не хочется подходить.

А что касается того, что США потеряют «лидерство в мире» — так давно уже потеряли, пан Зеленский. Получили они это лидерство совершенно бесплатно, даром. Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин принесли это лидерство США на тарелочке с голубой каемочкой. И США на самом деле смогли бы стать достойными лидерами человечества, если бы от такого щедрого подарка не обнаглели до крайности и не потеряли разум.

США потеряли лидерство тогда, когда приняли решение расширять НАТО на восток и тогда, когда бомбили Белград. Когда вторглись в Ирак и Афганистан, когда устроили «арабскую весну», уничтожившую Ливию и разрушившую Сирию. США потеряли его окончательно, когда устроили украинский майдан и начали вскармливать маленького нацистского монстрика, чтобы натравить его на Россию.

Нет больше никакого лидерства, очнись, Зеленский и хотя бы просто подсчитай, сколько людей в мире США поддерживают, а сколько ненавидят. Все станет очевидно.

Но если что — Зеленский может гордиться. Ведь именно он и станет тем последним гвоздем, который вобьют в гроб мирового лидерства США.

А это — дорогого стоит.