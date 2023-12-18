18 декабря 2023, 20:14
Игра на сострадании. Зеленский стал провалом внешней политики США
CNN: Украина не рассказывает о провалах, чтобы Запад продолжал финансирование
Коллективный Запад перебрасывает Украину из рук в руки, когда дело касается финансирования. США говорили, что их «горшок пуст», поэтому эстафету должен принять Евросоюз. Однако и там все идет не по плану: на выделение денег наложили вето, что может привести к скандалу. Главные союзники постепенно отчаиваются в положении ВСУ на поле боя, но находят, по их мнению, достойный аргумент, продолжать помогать Киеву.
«Не плывет, а тонет»
Аналитики американского телеканала CNN опубликовали анализ, в котором заявили: Украина «не плывет по течению, а попросту тонет». По словам авторов материала, Киев не может признаться себе и союзникам, насколько плоха ситуация в зоне боевых действий.
Обозреватели допустили, что предъявлять общественности факты — слишком неразумный шаг, ведь это может привести к упадку морального духа и сокращению поддержки. Она и так уже не на лучшем уровне.
«То, что Украина плохо представляет свои проблемы на фронте и интересы, в основном объясняет близорукость ее союзников. Некоторые конгрессмены предложили назвать итоговую цену финансовой поддержки и конкретную, простую цель контрнаступления. Удивительно, как после нескольких войн, в которых участвовали США, память конгресса настолько коротка, а понимание настолько ограничено», — написали аналитики.
Богатый бедному не брат
Несмотря на попытки Украины продержаться еще некоторое время, а ее ближайших союзников залатать дыры в тонущем корабле, моральный дух и надежда на победу стремительно угасают: мобилизация вряд ли поможет, а список несогласных с поддержкой и финансированием пополняют новые имена.
О провальности планов откровенно заявил руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов. Он признал, что эффективности от людей, которых принудительно отправили на фронт, практически нет, а все, кто сами хотели участвовать в боевых действиях, присоединились еще в первые полгода конфликта.
Большинство людей не ощущают себя украинцами. У них нет ощущения, что нужно защищать страну. Это глубинная проблема, которую деньги не решат.
Кирилл Буданов
глава ГУР МОУ
Американские аналитики подчеркнули: у Владимира Зеленского выдалась поистине ужасная неделя в середине декабря.
Его команда трубила о символической победе на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз и снова выпрашивала и выманивала деньги у Запада, подчеркивая, что «историю делают те, кто не устает бороться за свободу».
Но не стоит забывать русскую пословицу: «Богатый бедному не брат».
Для фактического вступления в ЕС страна должна закончить военные действия и к тому же остаться жизнеспособным государством. Ни то, ни другое сейчас не гарантировано, допустили авторы статьи.
На защиту общего бюджета Евросоюза встал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наложивший вето на выделение 55 миллиардов евро на украинские военные нужды. Политик «открыл дверь в европейский раскол», которую другие страны ЕС в панике пытаются закрыть.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в середине декабря предупредил: деньги США — на исходе, а «горшок пуст». Выделенных средств хватит только на два пакета финансовой помощи — дальше, мол, разбирайтесь сами.
Бессмысленные старания и вопиющий провал
Недавняя поездка Зеленского в Вашингтон и его искренние мольбы не увенчались успехом, напомнили журналисты. Они констатировали: Запад «тянет время и превращает самую важную помощь в политический театр».
«Дебаты в конгрессе велись не о военной политике на Украине, не об эффективности Киева и не о том, почему провалилось контрнаступление. Они были гораздо мельче: торг по поводу пограничной политики США и необоснованные требования к Украине предсказать дальнейший ход конфликта с Россией», — возмутились авторы.
Аналитики назвали встречу украинского лидера с конгрессменами «вопиющим провалом американской внешней политики, последствия которого будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий».
Политические обозреватели предположили, что Зеленскому на встречах с американцами приходится делать вид, что все «не так уж плохо». Иначе есть риск, что финансирование прекратится в любую секунду, ведь США как союзник, по их словам, — расколотый и невежественный помощник из-за своей противоречивой политики.
Авторы материала, разумеется, бросили камень в огород Республиканской партии во главе с экс-президентом Дональдом Трампом: правые консерваторы любой ценой намерены закрыть транш помощи, а некоторые из них даже «настаивают на том, что Россия должна была победить».
Несмотря на безудержную помощь действующего лидера США Джо Байдена демократам, сенаторы-республиканцы заявили, что продолжат выступать против отправки миллиардов долларов ВСУ до тех пор, пока не удастся достичь соглашения по безопасности на границе самих Соединенных Штатов.
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