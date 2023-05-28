Эксклюзив 28 мая 2023, 15:32 Зеленский-шоу. Как напугать Иран голой задницей Писатель Беседин: Зеленского раздражает, что Иран не прогнулся под Запад Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду постановление, в котором предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана. До этого он призывал Тегеран перестать поддерживать Москву, а глава украинской разведки Кирилл Буданов грозился, что Киев может провести «боевую операцию» в Исламской Республике для уничтожения производства БПЛА. Чем на самом деле вызвана истерика киевского режима — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Зря судачат, что Зеленский потерял дар юмориста. Наговаривают черти, ох наговаривают!

Ведь вот практически только что мистер Зе выдал эпическое: предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана. Ранее этот комик призвал иранцев «не поддерживать зло в лице России». Вот так-то!

Владимир Путин с иранским коллегой Ибрахимом Раиси / РИА «Новости»

Фокус в том, что неделю назад я вернулся из Тегерана. Так что хорошо знаю предмет обсуждения. Иран и санкции — весьма любопытный и сложносочиненный сюжет.

В 1979 году из Тегерана бежал местный правитель — шах. Произошла Исламская революция — именно так появилась нынешняя Исламская республика Иран со всеми вытекающими последствиями. Запад (читай — США) тут же ввели против неугодной страны санкции, под которыми та существует уже более 40 лет.

Переговоры с лидерами протестующих во время Исламской революции в Тебризе, 1979 год / Википедия

В реальности все это выглядит весьма забавно. В скромном районе ты заходишь съесть свой вечерний кебаб и видишь на стенах плакаты в стиле поп-арт, а на них — царство колы. Хм, думаешь ты, и заказываешь себе баночку соответствующего напитка.

Выглядит иранская кола точно так же, как привезенная из Казахстана в Москву, — только вкуснее. Есть еще одна разница: на баночке написано многозначительное Made in Iran.

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Вечером того же огненного дня ты перемещаешься в северный район Тегерана — там живут более состоятельные люди. Из окна старенького «Пежо» (на таких по столице обычно перемещаются таксисты) видишь автосалоны, за искрящимися окнами которых красуются дорогущие «Феррари» и «Тесла».

Ну а дорогие бренды (например, часов) на вывесках в долгий ряд — вообще норма для Тегерана.

О чем это говорит? Что иллюстрирует?

Тут я вспоминаю лица самих иранцев, с усмешкой реагирующих на слово «санкции». Мол, да вертели мы их! Это не означает несерьезного отношения к вопросу — нет, ни в коем разе. Наоборот, в Иране на всех уровнях крайне обстоятельно подходят к тому, как эти санкции преодолеть, обойти. И — сейчас внимание — представьте, живя 40 лет под ними (40!), страна ухитрилась не только не зачахнуть, не развалиться, но и по-своему двигаться вперед.

Санкционная истерика Зеленского — тому лишнее подтверждение. Ведь что так беспокоит украинского комика? То, что иранские беспилотники якобы летят на его страну.

Получается, государство под санкциями смогло создать, и весьма успешно, БПЛА, да и не только их.

Но есть еще одно — глубинное, то, что раздражает Запад и Украину (в том числе самого Зеленского) на клеточном уровне: в отличие от Киева, Иран не лег под иностранцев, не отказался от своей идентичности и культуры в обмен на «печеньки» — он предпочел идти трудным, но своим путем. Только своим. Чего не скажешь об Украине.

Что касается обращения Зеленского к иранцам иначе отнестись к русским, то и тут — мимо. Фраза «О, Руссия!» в Иране произносят с неизменной добродушной улыбкой. Россию и россиян там действительно любят.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Так что юмор Зеленского о санкциях — это, конечно, по-своему забавно, но в практической плоскости описывается одной из любимых фраз моего дедушки: «Напугали ежа голой жопой…»

Идеальное резюме для украинских попыток воздействовать на Иран.