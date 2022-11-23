Эксклюзив 23 ноября 2022, 19:16 Зеленский решился на очередной пиар-ход, чтобы снизить градус недовольства. Многие регионы Украины кипят Публицист Новоселов: «пункты несокрушимости» на Украине — пиар-ход президента Зеленского Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии около четырех тысяч «пунктов несокрушимости» во всех регионах страны. В них будут предоставлять базовые услуги населению в случае долгосрочных перебоев с электроснабжением, которые, согласно заявлениям Национальной энергетической компании, ожидаются в ближайшем будущем. Подробнее об этом — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Это объявление выглядит еще одним пиар-ходом в попытке снизить глобальное недовольство режимом Зеленского. Его приспешники не могут действительно считать, что несколько пунктов с генераторами в каждом городе (и довольно много в столице) помогут в случае блэкаута, вызванного стремлением режима продолжать боевые действия любой ценой.

Украинцы определенно не рады надвигающемуся энергетическому кризису и рассматривают это объявление как очередное издевательство. В других обстоятельствах они бы, несомненно, продолжили национальную традицию и вышли на очередной майдан. Но сейчас они понимают, что любые такие попытки будут сокрушены грубой силой, особенно с учетом того, что украинская военная машина поглотила почти всех здоровых мужчин.

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Многие регионы Украины уже медленно кипят. Власти открыто советуют людям уезжать из страны, чтобы пережить зиму. Те, кто не уедет, будут предоставлены сами себе. Ну и, конечно, у них будут «пункты несокрушимости», где они смогут зарядить телефоны и почитать о «великих победах ВСУ».

Что насчет армии? Пока она еще снабжается, но все не так просто. Российские удары нанесли определенный ущерб возможностям для снабжения, и Украине тяжело поддерживать почти миллионную армию даже с помощью коллективного Запада. Дело в том, что в стране физически отсутствуют достаточные ресурсы. И с западными деньгами нельзя купить того, чего в стране просто нет.

Следующими логичными целями для Вооруженных сил России должны бы стать объекты украинской железнодорожной сети и крупные трассы, через которые идут поставки из Европы.

Похоже, Россия не решается полностью перерезать такие пути снабжения, поскольку это приведет к еще большему давлению на гражданское население и вряд ли заставит киевский режим пожертвовать снабжением ВСУ ради спасения людей. Но, может быть, этот вариант все-таки стоило бы рассмотреть.

Без нормального снабжения украинские вооруженные силы, в основном состоящие из мобилизованных, могут выйти из-под контроля и начать мародерствовать или даже повернуть на Киев. Пока их удерживают под контролем заградотряды, националисты и наемники, однако при ухудшении ситуации со снабжением все может измениться.

Многие украинцы сомневаются в необходимости дальнейших страданий ради того, чтобы Зеленский продолжал свой спектакль, и издевательство с «пунктами несокрушимости» подтолкнет их еще больше.