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Украинцев ждут очередные популистские обещания от Зеленского

Политолог Донцов: на заседании СНБО Украины Зеленский озвучит популистские обещания

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. В ходе выступления следует ожидать ряд громких заявлений от президента Украины, считает политолог Никита Донцов. Но популистские обещания ничем не будут подкреплены.

Срочное заседание

Как сообщил Никифоров, срочное заседание назначено на пятницу, 30 сентября. Его повестку пока не озвучили. Ее, как и другие подробности, намерены сообщить позже, отметило РИА «Новости».

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«Президент [Украины] Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии», — сообщил Никифоров.

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Референдумы

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области провели референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Голосования прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство этих регионов поддержали присоединение к России. В ДНР за проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Российский президент Владимир заявил, что Россия поддержит выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий. Церемония подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России назначена на 30 сентября.

Далее — прямая речь.

Популистские обещания и возможные провокации

[Следует] ожидать, конечно, ряда громких заявлений со стороны Зеленского в этот день. Наверняка, он будет обещать своим избирателям вернуть эти территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, где прошли референдумы о присоединении к России — прим. ред.) Украине. Но понятно, что это ничем не подкрепленные будут популистские обещания.

Вероятно, будут пытаться организовывать какие-то провокации, может быть попробуют сделать какое-то контрнаступление на отдельном участке фронта. Потому что сейчас, конечно, Зеленский оказался в сложном достаточно положении.

С одной стороны он и его спикеры — тот же самый Арестович — они старались психотерапевтировать свое население и говорили, что «российская армия выдохлась», «мы их сейчас сметем». Но сейчас мы видим, что не смогли украинские военные никак помешать ходу референдумов.

Люди хотят воссоединиться с Россией

Референдумы прошли успешно, люди хотят воссоединиться с Российской Федерацией, видят будущее в составе России, и даже не смогли украинские националисты никакой военной провокации реализовать. <…>

Будет популизм очередной от Зеленского плюс какие-то попытки для картинки с украинской стороны.

Владимир Зеленский

Украина

Референдумы о присоединении к России

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