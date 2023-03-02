Мир 02 марта 2023, 17:30 Зеленский пошел ва-банк. Предостережение о гибнущих за Украину детях разозлило США Политолог Самонкин: Зеленский окончательно сходит с ума, пытаясь начать войну РФ и НАТО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США придется отправлять своих детей в зону боевых действий, где они будут умирать. Многие американцы восприняли это высказывание негативно. Однако ситуация на Украине настолько плоха, что ее глава не боится последствий и, находясь меж двух огней, выбирает тот, который горит не так страшно.

Владимир Зеленский во время одной из недавних пресс-конференций заявил, что американцам придется отправлять своих детей сражаться против России.

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«США должны будут отправить своих сыновей и дочерей точно так же, как мы отправляем своих сыновей и дочерей, на <…> [бой]. И им придется <…> [сражаться], потому что речь идет о НАТО, и они будут умирать», — процитировал украинского президента журналист и телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Это заявление вызвало бурную реакцию среди жителей Соединенных Штатов Америки в Twitter.

«Зеленский — тотальный социопат. К черту Зеленского. К черту Украину. После этих комментариев я официально поддерживаю Путина», — написал один пользователь.

«Забирать наши налоговые доллары — это одно. Но теперь он хочет отнять жизни у американских детей ради своей <…> [битвы]?» — отметил другой.

«А тем временем дети самого Зеленского находятся в безопасности», — добавил третий комментатор.

«Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить», — подчеркнул еще один пользователь.

Отреагировали на заявление и американские политики. По мнению экс-помощника министра финансов США Моники Кроули, Зеленский «прямо угрожает Америке, заявляя, что американскую молодежь ожидает трагическое будущее на полях сражений за амбиции Киева».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в очередной раз осудила Вашингтон за поддержку ВСУ. Она подчеркнула, что никто из американцев не желает, чтобы их дети умирали ради Украины, — этого жаждет только Зеленский.

РИА «Новости»

Зеленский сходит с ума

Киевский режим и Зеленский окончательно сходят с ума, желая спровоцировать глобальную войну в Евразии и вывести США или НАТО на реальный военно-политический конфликт с Россией, рассказал «360» член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

Президент Украины понимает, что поставки вооружений и финансовая помощь от американцев могут прекратиться, если во время выборов президента победит Республиканская партия.

«[Это] может изменить отношение США к Украине, потому что американский народ все больше и больше задается вопросом, куда тратятся его налоги и почему американские солдаты должны умирать за непонятные интересы Зеленского и Украины — зачем это НАТО», — отметил Самонкин.

Поэтому Зеленский пытается хоть как-то повлиять на ситуацию и спасти гибнущее положение. Своим заявлением о детях он просто провоцирует американцев, прекрасно понимая, куда они его пошлют, добавил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Но есть шанс, что какая-то часть все-таки откликнется. Не в смысле войска таким образом ответят — думаю, даже Зеленский не настолько наивен. Но вдруг американцы, понимая, какой подвиг нужен — он же считает, он ему дико нужен, — надавят, например, на европейцев. На поляков тех же», — уточнил он.

По слова Журавлева, влияние США в Польше действительно есть — это не легенда и не политический фейк. Но Зеленскому неважно, придет ли польская армия на помощь ВСУ. Главное, чтобы НАТО оказался в состоянии войны с Россией.

Есть и «программа минимум»: заставить альянс дать еще больше вооружений, в том числе истребители, которые ВСУ не поставляют, несмотря на настойчивые просьбы.

Ситуация настолько плохая, что бояться испортить отношения уже поздно. Поэтому между двух огней он выбирает тот, который не так страшно горит. Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем

Тем не менее США не объявляли войну России, а двусторонние отношения между нами действуют, хоть и находятся на низком уровне, напомнил Юрий Самонкин.

«Безусловно, отправлять реальный военный контингент, мне кажется, США сейчас не решатся. Им это невыгодно, им выгодно сражение руками украинцев», — сказал собеседник «360».

Украина сейчас использует разные методы, чтобы давить на совесть мирового сообщества. Администрация Зеленского жалуется, будто украинцам никто не помогает, в итоге на фронт идут даже дети и женщины, отметил политолог Маис Курбанов.

«Вообще, в этот конфликт женщины не вовлекаются. [Власти Украины делают такие заявления], чтобы вызвать жалость мирового сообщества — якобы вот настолько украинцы патриоты», — пояснил он.

Визит Зеленского в США / РИА «Новости»

Угрозы Зеленского помогут республиканцам

В Америке существует политический раскол мнений, а на фоне президентских выборов это грозит новым социальным взрывом. Поэтому власти начали вести себя очень аккуратно, подчеркнул Юрий Самонкин.

Однако заявления Зеленского не забудут оппозиционные силы и СМИ, а также республиканцы.

Мне кажется, что американские СМИ покажут Зеленского в не очень хорошем свете. Они попытаются его троллить и заявлять, что он переходит все мыслимые и немыслимые границы, призывая США и американских солдат реально вмешаться в конфликт против России, тем самым начать третью мировую войну. Юрий Самонкин член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России

Так они попытаются подорвать позицию демократов в Вашингтоне, потому что за Зеленским стоит команда администрации Байдена.

«Задача республиканцев и других политических сил, которые рвутся на президентские выборы, — выявить связь между налогами американцев и поставками оружия и финансовой поддержки на Украину, а также дискредитировать Байдена перед избирателями, показать причинно-следственную связь украинского кризиса», — объяснил собеседник «360».

Сайт ВСУ

Судьба Зеленского висит на волоске

Владимир Зеленский выступает в роли международного попрошайки, добавил Самонкин. Его нельзя назвать реальным президентом Украины, потому что все его политические решения, заявления или действия в первую очередь зависят от внешних сил.

Поэтому судьба Зеленского как политика висит на волоске. Неизвестно его будущее — будут его в перспективе курировать США после провала Украины как антироссийского плацдарма или сольют, как в свое время сливали Тихановскую и других ярых оппозиционных деятелей, которые работали в интересах Запада. Юрий Самонкин член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России

Нет гарантий, что правительство и спецслужбы США окажут Зеленскому какую-то помощь, если перестанут нуждаться в нем как в марионетке. Даже в плане эвакуации или какого-то политического убежища.

«Он ведет себя как отъявленный отморозок. По сути дела, играет сейчас ва-банк. Надо понимать его психологию, он находится на краю пропасти: здесь либо гибель, либо западная иммиграция, что маловероятно. Потому что за последнее время американцы сильно сливали свои проекты, которые были направлены против России», — заключил Самонкин.