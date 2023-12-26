Эксклюзив 26 декабря 2023, 00:27 Зеленский покорился Оно: мстить и убивать Писатель Беседин: президент Украины Зеленский в курсе всех зверских убийств President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Египте нашли мертвым автора расследования о покупке тещей украинского президента Владимира Зеленского виллы за пять миллионов долларов. Тело Мохаммеда Аль-Алави обнаружили недалеко от дороги ссадинами, переломами и черепно-мозговой травмой, сообщили СМИ. Как Киев заметает следы под руководством кровавого безумца, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

В египетском городе Хургада убит местный журналист Мохаммеда Аль-Алави. Полагаю, эта новость вряд ли что-то скажет российскому читателю. А если вот так? Убит журналист, сообщивший о приобретении в Египте виллы на имя тещи Зеленского.

Уже жестче, не правда ли? К сожалению, Аль-Алави, ранее получавший угрозы, действительно убит.

Мохаммеду хватило смелости написать о вилле тещи Зеленского, купленной за пять миллионов долларов на побережье Красного моря. Теперь мертвого отважного журналиста нашли недалеко от дороги Эль-Хадаба. На его теле — многочисленные ссадины, синяки, переломы. Очевидно, что Мохаммеда перед смертью избивали, причем самым лютым и беспощадным образом.

Украинская сторона и ей сопричастные наверняка расскажут, что убийство журналиста — это своего рода подстава, дабы навести черную тень на киевский плетень. И, может быть, кто-то в эту ахинею даже поверит.

Любой адекватный человек понимает, что покупка тещей Зеленского виллы за пять миллионов в Египте, пока ее соотечественники лежат в окопной грязи, — омерзительно. Оттого Киеву пришлось заметать следы.

К тому же Киев обожает мстить: он, как видим из его действий, любит уничтожать всех, кто посмел высказаться против. Для этого применяют самые бесчеловечные и порочные практики.

Киев не просто не гнушается терроризмом — он активно пропагандирует и практикует его. И египтянина Мохаммед ликвидировали так же, как убили Владлена Татарского и Дашу Дугину.

При этом я часто слышу то ли наивное, то ли безумное мнение, что Зеленский не имеет к этим преступлениям никакого отношения. Можно ли относиться к подобным заявлениям всерьез? Нет, конечно.

Shawn Thew / Keystone Press Agency / Global Look Press

Очевидно, что Зеленский в курсе всех зверских убийств. И это окончательно свидетельствует, что украинский президент из комика превратился сначала политического клоуна, а после в Оно.

На его руках слишком много крови.

Есть реальные злодеи, масштабные. Такие, как Гитлер или Пол Пот, например. Они мыслят какими-то своими категориями и ради собственных идей готовы творить поистине чудовищное. Владимир Зеленский не из таких злодеев. Он просто очень талантливый человек (был когда-то), который всегда хотел много, очень много денег, а после и власти. И я не уверен, что запусти кто машину времени и предложи Зеленскому президентство вновь, Владимир бы согласился. Вообще не факт. Он просто всегда хотел быть действительно на первых ролях.

А в кого превратился по итогу? В дерганного, безумного, кровавого наркомана, который несет дичь, страдает психическими расстройствами, испытывает паранойю, понимая, что скоро его ликвидируют как мусор (как минимум выкинут из украинской политики). Компромата на него накопили столько, что Зеленский войдет в историю как худший украинский президент, оставив позади даже Порошенко и Януковича.

Это неизбежность — и Владимир, всегда обладавший отличной чуйкой, понимает все угрозы на клеточном уровне. Чувствует кожей. Конец его будет бесславен.

Говорю это как человек, знавший его лично. И тут нет никакой пропаганды, на самом деле — сугубая констатация фактов. Если бы не терроризм и уничтожение тысяч украинцев и русских (хотя «если бы» тут, безусловно, не работает), его можно было бы представить как очередного заблудившегося алчного политикана.

Однако деньги, риски и кровь превратили Зеленского в кровавого безумца — вроде полубезумного мерзавца Генри Бауэрса, присягнувшему на верность Оно из одноименного романа Стивена Кинга.

Собственно, судьба Зеленского — иллюстрация того, насколько банально и оттого эффективно зло.