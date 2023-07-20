Эксклюзив 20 июля 2023, 01:05 Зеленский отверг израильский вариант урегулирования. Чем чреват план США? Обозреватель Иван Бер: Зеленский отверг израильский вариант урегулирования конфликта Телеканал «360»

Читать 360tv в

Украине в этом году предлагали разные государственные модели урегулирования конфликта. О большинстве из них мы уже писали целый разбор, с которым можно ознакомиться по ссылке. Теперь из США пришло новое предложение президенту Владимиру Зеленскому — израильский вариант. Что из этого выйдет — разбирался обозреватель Иван Бер в материале для «360».

Далее — прямая речь

Начнем с того, что Зеленский не хочет такой модели урегулирования

Украинскому президенту нужна такая гарантия, чтобы в случае чего все НАТО выступило с войной против России. А кому нужны такие проблемы?

Да и что для Зеленского многолетняя поддержка финансами и оружием от США и стран ЕС — лишь муторное существование, постоянное недовольство народа недостигнутыми соглашениями, а значит, смена президента на ближайших выборах. Он даже готов отказаться от потерянных территорий, лишь бы остальная часть его государства вошла в ЕС и НАТО. А там будет шанс все вернуть, но это, опять же, глобальный конфликт.

Израильская модель в этой ситуации ничем не поможет Украине. Слишком разные интересы и условия безопасности. Постоянно спонсируемый Киев на законных основаниях от Белого дома не принесет мира, разве что только временно.

Воспользовавшись передышкой, Вашингтон может попытаться инициировать вступление Украины в НАТО, а это значит, что после такого шага весь блок сможет шантажировать Россию. Вернуть территории, выплатить какую-нибудь компенсацию, как-нибудь обмануть и прочее. Пока длилась зерновая сделка, ведь водили за нос почти целый год, а с Украиной в НАТО вообще все границы дозволенного будут стерты. Поэтому действовать РФ будет, исходя только из своих интересов безопасности. Именно поэтому и началась СВО.

РИА «Новости»

А если бы Украине дали членство в альянсе и ЕС?

Было куча высказываний так называемых свободно мыслящих граждан о том, что пусть бы вступали куда угодно. Конечно, пусть — только конфликт все равно произошел бы чуть позже, еще более жестокий и с риском мирового уничтожения.

Причиной могли бы стать претензии на полуостров Крым. Кстати, даже уничтожение таких государств, как Россия, страны Европы и Северной Америки привело бы к гибели всего населения планеты. Моментальное изменение климата, отсутствие урожаев, ресурсов, массовые стихийные бедствия и смертельный голод среди выживших. И все из-за амбиций украинского правительства и колониальной жадности НАТО? Это разве того стоит?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что послужит 100-процентной гарантией мира, по ее мнению: возвращение страны к внеблоковому нейтралитету и подтверждение статуса безъядерного государства.

«Для обеспечения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо признание новых территориальных реалий, обеспечение Киевом основных прав собственных граждан, прежде всего русскоязычных жителей и представителей нацменьшинств, включая придание русскому языку статуса официального».

Что осталось?

А других вариантов теперь уже и нет, не считая досрочной капитуляции Зеленского. Но ему это невыгодно, как и Британии с США тоже. Вот для чего и предлагали на саммите НАТО в Вильнюсе израильский сценарий гарантий безопасности.

На Западе не против того, чтобы военный конфликт продлился как можно дольше — как раз десятилетие было бы идеальным для них сроком. Там очень ждут истощения России и наступления стойких протестных настроений в Москве. Надеялись ускорить этот процесс всеми санкциями, которые только возможны, даже несмотря на то, что они не одобрены в ООН. Но когда НАТО вообще слушал или считался с этой организацией?

Зеленскому на саммите предложили лазейку. Зачем?

Украинскому президенту США предъявили другие условия: если он хочет чего-то большего, пусть ВСУ покажут результаты на поле боя. Но только с тем вооружением, которое дали. Оттого и самолеты, и ракеты большой дальности из США придержали. К тому же одна из британских Storm Shadow уже попала в руки российских военных для изучения.

Все эти волны контрнаступлений Вашингтон использует в своих интересах. С одной стороны, они давят на Россию, не переходя границ допустимого. С другой — это истощает возможности ВСУ и подводит Киев к необходимости идти на любые уступки, чтобы спасти хоть что-то.

Официальный сайт президента Украины

А еще создаются все условия для избавления от токсичного Зеленского и его окружения. Как это может произойти? Например, его обвинят в чудовищных потерях и полном провале наступления, а далее дадут понять, что он должен уйти, потому что русские не станут с ним разговаривать.

По планам Запада, неизбежный провал контрнаступления к осени позволит сменить руководство Украины и выйти на переговоры с Москвой. Запад рассчитывает таким образом сохранить часть Украины под своим контролем, надеясь поддерживать там антироссийские настроения еще много лет. А еще рассчитывает, что России отойдет самая разрушенная часть Украины, восстановление которой станет нагрузкой на бюджет.

Только в Кремле эти варианты уже предусмотрены, и, соответственно, с расчетом бюджета на последующие семь лет в связи с сегодняшними реалиями. Поэтому ждать от РФ ослабления активности на мировой арене Западу, уверен, не стоит.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и поддерживайте друг друга.