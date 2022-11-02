Зеленский не отступится, пока не уничтожит Украину. Запад не разрешит ему остановиться | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 19:30 Зеленский не отступится, пока не уничтожит Украину. Запад не разрешит ему остановиться Политолог Курбанов: президент Зеленский намерен уничтожить Украину Владимир Зеленский / Офис президента Украины

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский задался целью полностью уничтожить страну, так как действует исключительно в интересах стран Запада. Об этом «360» заявил политолог Маис Курбанов.

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Далее — прямая речь.

Создать мир по своему усмотрению

Ошибается не тот, кто делает что-то не так, а тот, кто это все повторяет. Владимир Зеленский даже не хочет сейчас остановиться и договориться с Россией. Раз он этого не делает и настраивает мир против нее, это изначально было его отношением к нам.

Он играет важнейшую роль для того, чтобы расколоть Россию. Это был их изначальный план, они хотят претворить его в жизнь. Таким образом они хотят убрать Россию с пути и создать мир по своему усмотрению.

Отсутствие морали, духа и всего остального. Естественно, Россия противостоит этому и выступает против тех людей, которые призывают ко всему аморальному

«Уничтожить Украину»

Если бы Зеленский был человеком высоких качеств, естественно, он бы поддерживал Россию, православие и систему, которая способна стоять против всех грязных американцев и Запада. Он этого не делает и будто пытается принять важнейшую роль, чтобы ослабить Россию.

Они призывают весь мир поддержать Украину, так за нее переживают. А почему они не волнуются за те государства, которые исчезали ранее? Что они все сегодня так за эту Украину сцепились?

Зеленский не откажется ни от чего, пока полностью не проведет уничтожение Украины. Если бы он хотел, то за один день дал бы понять Владимиру Путину, что готов [к переговорам]. И был бы мир на Украине, вся ее инфраструктура была бы восстановлена за короткие сроки. И украинцы, и русские жили бы в добре и мире

Это конфликт не украинцев, а американцев. Просто Зеленский у них играет свою роль. Остановиться ему никто не разрешит, его даже накажут за это.