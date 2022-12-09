Эксклюзив 09 декабря 2022, 18:47 🕷 Пауки в банке начали пожирать друг друга. Зеленский может попасть в базу «Миротворца» Публицист Новоселов: вероятно, скоро в списке «Миротворца» появится сам Зеленский Telegram

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Американская журналистка Дебора Армстронг, известная объективным освещением нарушений прав человека в Донбассе украинскими властями, поддержкой Фаины Савенковой и личным крестовым походом против «Миротворца», сообщила о первом успехе: ЮНИСЕФ наконец-то приняла хоть какие-то меры и призвала Украину удалить личные данные детей из базы этого ресурса. Можно ли это расценивать как то, что международные организации прислушались к мнению правозащитников и России? Или дело в другом? Публицист Иван Новоселов специально для «360» рассказал о своей точки зрения на этот счет.

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Далее — прямая речь.

Заявление международной организации выпустили после заседания Совета безопасности ООН во вторник, 6 декабря, на котором постпред России Василий Небензя напомнил, что в базу сайта «Миротворец» внесены личные данные 327 детей. Он задал вопрос: что ЮНИСЕФ в этой связи предпринимает и какова позиция фонда по публикации личных данных детей в интернете?

Печально известный «Миротворец» раскрывает личные данные своих «целей», их домашние адреса и номера телефонов. В базе — имена более 100 тысяч человек, в том числе детей, таких как 14-летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую включили в список целей после ее выступления перед Совбезом ООН в возрасте 12 лет. Самому маленькому ребенку в списке всего девять лет.

Много лет Фаина Савенкова и другие цели «Миротворца» обращались к различным международным группам по защите прав человека, таким как Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие, с просьбой о защите. Но получали в ответ лишь отписки или вообще ничего.

Сайт «Миротворца» называет свою базу данных «чистилищем». В извращенных мозгах украинских националистов все те, кто указан в этом списке жертв, уже находятся в «чистилище» — будь то дети Донбасса, журналисты, писавшие о Донбассе, или любые диссиденты, несогласные с позицией киевского режима по любому вопросу.

Само существование этого сайта, его поддержка и одобрение властями Украины при полном попустительстве коллективного Запада не оставляет никаких вопросов о необходимости российской спецоперации. Одного этого уже достаточно, чтобы прибегнуть к любым мерам против нацистской заразы. Киевский режим не только позволил этой базе существовать, но и включил ее в государственные структуры в составе Центра по противодействию дезинформации украинского совета по безопасности и обороне.

Международному сообществу давно надо было принять хоть какие-то меры против этого террористического ресурса, поощряющего убийства без суда и использующего технологии нейросетей, чтобы помочь нацистам находить потенциальных жертв.

Однако, возможно, действия ООН сейчас неслучайны, а их причиной стало вовсе не выступление Небензи и тем более не обращения правозащитников и самих жертв.

Все гораздо интереснее. Похоже, основатель миротворца Роман Зайцев имеет какие-то разногласия с Владимиром Зеленским. Так, в конце ноября он опубликовал пост с критикой украинского президента, где его называют лжецом, у которого кошелек и руки в крови, и практически обвиняют в измене.

Возможно, пауки в банке наконец-то начали пожирать друг друга и скоро мы увидим в списке «Миротворца» самого Зеленского. Приятное будет зрелище.

Но, хотя украинские националисты, может быть, и готовят Зеленскому участь жертвенного агнца, на Западе он все еще остается лицом Украины и его слова имеют куда больший вес.