Зеленский попросил Запад дать деньги на восстановление Украины: кто их может дать? | 360°

Мир 25 октября 2022, 23:44 Зеленский попросил денег на восстановление Украины. Кредиты Запада загонят страну в кабалу Политолог Светов: финансирование Западом восстановления Украины станет бизнес-проектом РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил денег у Запада на восстановление страны. В своем выступлении по видеосвязи на международной конференции в Берлине он заявил, что пока не получил «ни цента» для начала проведения работ. Их стоимость, предварительно, составит 17 миллиардов долларов. Украина едва ли получит такую сумму. Но даже если Запад поможет, расплачиваться украинцам придется долгие годы.

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«Финансовый Рамштайн»

С очередной просьбой о деньгах Зеленский выступил на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Видео с места опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Украинский лидер заявил, что план первоочередных шагов уже готов, но для его реализации нужны 17 миллиардов долларов. Деньги Зеленский предложил провести через «финансовый Рамштайн», по аналогии с названием военной базой в Германии, где представители стран Запада обсуждают вопросы координации военной помощи Киеву.

President.gov.ua

«Пока мы не получили ни одного цента на реализацию этого плана, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению», — призвал президент Украины участников заседания.

Зеленскому ответил президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он отметил, что вопрос об источниках и механизмах финансирования работ по восстановлению Украины требует прояснения. По его словам, основой должно стать доверие между правительством страны и международными партнерами.

РИА "Новости"

«Мои дискуссии на Украине показали, что многие аспекты процесса восстановления все еще требуют прояснения. Какую форму примет международная координация, какая руководящая структура будет вести этот процесс, какие источники финансирования имеются в наличии и какие финансовые механизмы есть под рукой», — привел заявление швейцарского лидера ТАСС.

Кассис подчеркнул, что Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, уже начала поставки оружия на Украину. Но по вопросам финансирования для нее недостаточно данных.

РИА "Новости"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главным условием выделения денег для восстановления Украины станет проведение реформ. Она предложила наделить свое ведомство полномочиями и передать ему весь объем средств, которые офис Зеленского начнет получать после выполнения требований.

Бизнес-проект «Украина»

Страны Запада вряд ли станут тратить деньги из бюджетов своих стран для восстановления Украины. Хотя канцлер Германии Олаф Шольц уже предложил создать что-то вроде плана Маршалла, через который провести необходимые работы. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напомнил он, пообещала найти способ передать замороженные российские активы офису Зеленского для помощи в преобразовании страны. Но даже этот шаг окажется не бесплатным.

РИА "Новости"

«Нужно понимать, что восстановление Украины — это чистой воды бизнес-проект. США на плане Маршалла не просто вложили в Европу деньги. Они сделали ее потребителем продукции своей промышленности и заработали на этом прилично, намертво привязав ее к себе. С Украиной речь идет о том же: деньги будут получать промышленники разных стран, что-то там делать и зарабатывать на этом», — подчеркнул эксперт.

Светов добавил, что готовность вкладывать деньги в Украину останется только на словах — дальше обещаний дело не пойдет.

РИА "Новости"

«Это все разговоры в пользу бедных. Но ключевой вопрос: какую Украину они намерены восстанавливать? Что от нее останется в следующем году? Это все носит пропагандистский характер. На словах они будут заниматься восстановлением, то есть создавать комитеты и другие структуры. Но деньги предпочтут тратить для решения собственных проблем», — добавил политолог.

Светов пояснил, что желания вливать дополнительные средства в Украину у государств Европы нет. Об этом уже свидетельствует ситуация с электроэнергией. Евросоюз включил страну в свое энергетическое кольцо, когда покупал там дешевую энергию. Сейчас, когда почти половина инфраструктуры разрушена и правительство Зеленского хочет получать дополнительные поставки энергии из Европы, она на это не идет, потому что там цена намного выше.

РИА "Новости"

В этих условиях Зеленский может сколько угодно просить и требовать от стран Запада любой помощи. Но вряд ли сможет ее получить в необходимых объемах.