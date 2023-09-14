Мир 14 сентября 2023, 19:07 Зеленский, к вам едет ревизор! Американские деньги любят счет Политолог Орлов: США ищут на Украине не коррупционеров, а козла отпущения Официальное интернет-представительство президента Украины

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Американцы прислали на Украину ревизора, который будет разбираться, как там расходуют военную и денежную помощь. Однако США вряд ли покажут и накажут истинных коррупционеров: слишком они выгодны обеим странам.

Спецкомиссия США

Американцы создали специальную комиссию: она будет контролировать средства на военную помощь Украине и то, как использовали эти деньги. Ведь администрация президента США Джо Байдена передала почти 44 миллиарда долларов, сообщил телеканал CNN.

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Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев. Задача ревизора — установить, насколько полно и своевременно украинские власти отчитывались о потерях оружия, переданного ВСУ, и проверить эти отчеты.

На днях, согласно результатам исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 78% украинцев заявили, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях несет лично Владимир Зеленский.

Американцы следят за своими деньгами

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» пояснил, что проверку украинских отчетов по оружию отчасти можно объяснить политикой, отчасти — скупым расчетом.

Пентагон действительно хочет знать, насколько эффективно тратят помощь, которую выделяют киевскому режиму. Американцы проведут аудит на предмет того, что, как и где было расходовано, что, как и где применялось. Деньги любят счет. Владимир Орлов

Политолог заверил, что со временем контроль со стороны Пентагона будет усиливаться. По-видимому, провести аудит ранее выданной помощи потребовал конгресс, с которым у американских военных и так есть определенные проблемы.

«Наверняка какие-то нарушения выявят, иначе бы ревизор не приезжал. Что касается последствий, то всегда найдется козел отпущения. Тем более что на Украине достаточно тех, кто замечен в неэффективном расходовании материально-технических и военных ресурсов», — добавил Орлов.

Официальное интернет-представительство президента Украины

США ищут крайнего

Полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что проверки Пентагона — не более чем предвыборная демонстрация. Соединенным Штатам важно дать понять: они заинтересованы, чтобы на Украине не было хищения иностранного оружия, и готовы выявить коррупцию.

Но не думаю, что, даже выявив страшные хищения этого оружия, его перепродажу, в том числе за рубеж, американцы станут об этом говорить вслух. Хотя США, безусловно, нужен повод для того, чтобы обвинить Украину в провале контрнаступления. Виктор Литовкин

По мнению эксперта, американцы не собираются признавать сопричастность к провалу ВСУ. Хотя именно советники из США заставляли украинских военных действовать по оперативно-тактическим штампам и стереотипам НАТО. Теперь на кого-то нужно свалить вину за гибель сотен тысяч солдат в зоне боевых действий.

Коррупция осталась на месте

Украинская власть отлично подготовилась к ревизии: недавно с поста внезапно ушел Алексей Резников — ранее министр обороны. Он известен громкими коррупционными скандалами, связанными со взятками, закупками питания и обмундирования для бойцов. Об этом писали не только украинские СМИ, но и Der Spiegel, и France 24.

Режиссер-документалист Игорь Лопатенок прямо заявил, что на совести Резникова огромное число смертей в ВСУ. Но так как чиновник участвовал в коррупционных схемах и отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, после отставки он получил теплую должность посла в Великобритании.

Новый назначенец на пост главы Минобороны — крымский татарин Рустем Умеров, бывший руководитель Фонда госимущества. Бизнесмена не таясь называют ставленником США: слишком явные связи у него с американскими властями, к тому же его семья давно проживает в Майами.

Хотя Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело против Умерова за превышение должностных полномочий в бытность главой фонда, едва ли следователи рискнут делать виноватым нового министра обороны.