Эксклюзив 10 января 2023, 19:47 Зеленский и олигархи. Большая война, большая жратва Писатель Беседин: война между президентом Зеленским и украинскими олигархами уже идет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в большую политику по-актерски. И, как любой клоун, почти сразу потребовал крови. Западный масскульт — а Зеленский, безусловно, его продукт — вообще часто под личиной клоуна скрывает зло. Тут и «Оно» Стивена Кинга, и любой приличный хоррор. Да, клоун начинает с обмана, а после убивает. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» рассказал публицист Платон Беседин.

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Далее — прямая речь.

Так или иначе, Зеленский открыл дверь в политику эффектно — на стадионе, когда заявил Петру Порошенко: «Я ваш приговор!». В этом, несомненно, были и скрытые смыслы. Потому что на стадионе, а происходило это во время дебатов, перед президентскими выборами, встретились не просто два человека, два политических деятеля, а, как казалось, две системы. Своего рода прошлое и будущее.

Порошенко символизировал старую систему, осколок советского прошлого, на котором он отожрался, а после неизменно столовался сытно. Олигарх, порожденный развалом Союза. Зеленский же виделся молодым, задиристым, почти не помнящим советского прошлого — человеком как бы уже из «независимой» Украины.

На тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский во время дебатов в НСК «Олимпийский», апрель 2019 года / РИА «Новости»

Собственно, и предвыборная компания Зе, блестяще оформленная в сериал «Слуга народа», делала акцент на том, как президент Голобородько лихо разделывается с тремя украинскими олигархами, теневыми кукловодами страны, инфернальными демиургами, в коих проступали фактические прототипы. Забавно, что происходило это в реальности, по сути, за деньги другого олигарха — Игоря Коломойского. А кого это волнует, когда смотрится эпично?

Однако я неслучайно написал «так казалось». Да, Украина, конечно, блестяще проиллюстрировала (лишь она и могла, на самом деле), что «жизнь только подражает искусству». Действительно, многие украинцы голосовали не за реального Зеленского, а за образ, им созданный — Василия Голобородько.

Но даже не это смогло отменить тот факт, что очень быстро новоиспеченного президента Зе взяли в оборот те же самые украинские олигархи, которые, по обыкновению, поделились на своих и чужих. Одни через Офис президента начали уничтожать других. Во многом именно эта война рождала другую войну — гражданскую, в Донбассе. Плюс западные интересы.

Такое оливье, порезанное мелко и жестко, окончательно испортил тот факт, что сам Зеленский наглядно проиллюстрировал известную кинофразу: «Так он, лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее! Сам хотел царствовати и всем владети!»

В общем, поверил, будто он на Украине главный. Оттого всякий раз, когда рупор Офиса президента и знатный манипулятор Алексей Арестович начинал вещать о плохих украинских толстосумах, объявлялся новый виток войны президента и олигархов. Знатным маркером в этом конфликте стало недавнее заявление Арестовича, будто Украине нужна монархия. Один президент, один, по сути, олигарх — вот как это расшифровывается.

Но вспомним, как заканчивается приведенная мною кинофраза: «Повинен смерти!» И украинских олигархов, очевидно, не устраивают аппетиты президента Зе. Слишком прожорлив он. Всегда таким был, а сейчас особенно.

Меж тем олигархи прямо сейчас несут миллиардные убытки. Главные же барыши снимает сам Зеленский (точнее, его клика, контролируемая кураторами), который регулярно осваивает щедрые западные инвестиции.

Но, как шутил другой кавээнщик, до высот которого Зе так и не добрался: «Если пришла в ресторан, то давай». Тут логичен вопрос: чем расплачиваться будете, Владимир Александрович? Ведь за все, абсолютно за все, Запад берет втридорога. Заход — рубль, выход — три.

А расплачиваться Зеленский будет землями и имуществом олигархов. Так считает и колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Правда, публицист полагает, что война между Зеленским и олигархами еще впереди, но на деле она уже идет. С каждым месяцем противостояние будет лишь нарастать, становясь все более разрушительным. И, определенно, России этим стоит воспользоваться.