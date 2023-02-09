Эксклюзив 09 февраля 2023, 13:36 (обновлено: 09 февраля 2023, 14:36) Зеленский и бусы. Запад сожрет украинского царька на ужин Писатель Беседин: Запад уготовил Зеленскому судьбу Джека Воробья Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / сайт президента Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон наградил украинского коллегу Владимира Зеленского, прибывшего в Париж с визитом, целым орденом Почетного легиона — в знак «отваги и решимости». При чем тут капитан Джек Воробей и что на самом деле Запад задумал сделать с Украиной — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

В «Пиратах Карибского моря» есть такой эпизод. Джек Воробей попадает к дикарям на остров — и те нарекают его то ли божком, то ли царьком. Приносят ему в дар яства земные, украшают бусами и перьями. Однако Джек при всем этом почему-то выглядит недовольным…

Вот точно такое же впечатление — во всяком случае, похожее — производит Зеленский в своем заграничном турне. Во-первых, точно подмечено, что он жутко напоминает обезьянку, которую таскают для фото. Есть такие на приморских набережных — развлекают толпу, а им иногда суют в мохнатые лапки бананы.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / сайт президента Украины

Потому что Запад давно целенаправленно действует по проверенной схеме. Поглощает территорию — административно или политически, экономически, социально, часто путем госпереворота, — после чего ставит там своего наместника. Как правило, из относительно молодых, перспективных. Затем начинает надувать его, как шар.

Делается это путем обвешивания разными премиями и наградами — бусами и ленточками нового времени. Точно так же колонизаторы действовали в старые времена на захваченных территориях. Вот тебе, вождь племени, самые большие и яркие бусы — будь счастлив.

А остальные из племени смотрят и завидуют: ох, какие стекляшки! В современном мире роль таких бус играют бесконечные премии, необходимые для повышения статуса.

В общем, неудивительно, что во время европейского турне Зеленского обвешали очередными бусами. Наиболее симпатичными и крупными из них стал орден Почетного легиона, который вручил украинскому президенту Эммануэль Макрон. Зеленскому, а он ведь актер, с его зашкаливающим тщеславием, безусловно, приятно — да и на Украине кто-нибудь в лишний раз вздохнет: Европа с нами!

На самом деле Европа уже сама не рада, что вляпалась в эту историю, единственный выгодополучатель которой, как и почти всегда, — США. Однако, по большому счету, куда деваться Парижу, Берлину, Риму? Разве у них остались иные варианты, если вассальные отношения, в общем-то, распространяются и на них?

Однако есть для них плюс: боевые действия идут не на их территории и умирают не их граждане. А украинцы? Их не жаль.

Конечно, Зеленский хотел немного другого, даже с его амбициями. Он ехал в Европу за оружием, за самолетами, танками, ПВО. Но, как, к примеру, заявил один из членов кабмина Великобритании: «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить».

Поэтому пока — исключительно бусы. Ну и немного оружия, чтобы украинцы продолжали погибать.

Орден для Зеленского / сайт президента Украины

И да, помните, почему Джек Воробей, которого, казалось бы, сделали божком, так грустил, несмотря на все поднесенные яства и бусы? Потому что дары, почести были обязательными процедурами, прежде чем употребить мясо царька-божка в пищу.

Джека Воробья банально планировали сожрать и для того выполняли все необходимые ритуалы. Зеленского ждет примерно та же судьба.