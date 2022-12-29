Эксклюзив 29 декабря 2022, 17:11 😑Зеленский грезит о зеленой энергетике. Здравый смысл и власти Украины — две несовместимые вещи Публицист Новоселов: электрификация Украины на основе зеленой энергетики — лишь мечты Владимир Зеленский выступает в Раде, 28 декабря 2022 года / офис президента Украины

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Проблемы Украины с энергетикой перестали быть секретом, который можно скрывать. Даже западные и местные СМИ признают их, хотя пытаются принизить масштаб. Тем временем президент страны Владимир Зеленский говорит о некоей «децентрализованной» энергетической системе, в основе которой будет зеленая генерация. Публицист Иван Новоселов объяснил в эксклюзивной колонке для «360», почему это титанический труд, который не под силу украинцам.

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Далее — прямая речь.

Какое-никакое энергоснабжение в городах Украины остается лишь благодаря доброй воле Кремля, однако военные потребности могут изменить ситуацию в любой момент. «Укрэнерго» ежедневно объявляет об авариях и экстренных отключениях, и лишь относительно теплая погода спасает украинцев от действительно серьезных проблем.

Подача электроэнергии в Киеве ограничена и распределяется через временные энергосистемы. По словам представителей энергокомпаний страны, они не могут предсказать, как хорошо это оборудование будет работать при низких температурах и росте потребления, особенно в случае дальнейших российских ударов.

Администрация украинской столицы тоже не особо оптимистична. Они признали, что киевлянам стоит ожидать аварийных отключений в течение всей зимы. По словам заместителя мэра Виталия Кличко, на утро 28 декабря без света сидели 300 тысяч жителей Киева, причем после этого последовали новые удары и новые аварии.

Ранее на этой неделе замминистра внутренних дел Украины подтвердил, что из-за российских атак уничтожено более 35 тысяч объектов и повреждено около 700 объектов критической инфраструктуры, включая газопроводы, подстанции и мосты. Причем нужно учитывать, что украинские чиновники любят преуменьшать ущерб. В реальности ситуация может быть намного хуже.

Более того, большая часть повреждений энергосети не смогут устранить физически, даже западные подстрекатели украинских властей это признают. Собственных возможностей у страны нет, а громкие заявления о помощи США оказались пшиком — американские энергетические компании объявили, что их оборудование несовместимо с украинской энергосетью.

Конечно, киевский режим может надеяться, что США построят новые заводы специально для снабжения Украины. Но это слишком даже для них. Штаты и так уже с большой неохотой помогают, а предпринимать какие-то серьезные усилия их никто не заставит. Для них это просто бизнес.

Владимир Зеленский продолжает демонстрировать, что здравый смысл и власти Украины — две совершенно несовместимые вещи. В своем обращении к парламенту президент призвал провести децентрализацию украинской энергосистемы, заявив, что зависимость городов от нескольких больших электростанций — это опасно. Более того, по его мнению, стране «нужно перейти на зеленую энергетику, чтобы построить децентрализованную энергосистему, которую нельзя будет уничтожить ракетными ударами».

Эти высказывания даже прокомментировать сложно. Децентрализация? Децентрализация означает, что Украине нужно построить множество новых электростанций. Для справки: с советских времен Украина не построила не единой электростанции. Ни единой. Она получила рабочую систему и смогла ее сохранить, но на этом все.

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Зеленая энергетика? Да, на Украине, конечно, хватает борцов с ветряными мельницами, и эти мельницы, может, им и пригодятся, но зеленая энергетика? Даже у Европы это не очень-то хорошо получается, ей приходится заново открывать угольные ТЭС, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Об Украине и говорить нечего.

Важно подумать: как это можно сделать? Электрификация Украины на основе новой энергетики — титанический труд, для которого потребуются мощная промышленность, высококлассные инженеры, честные и компетентные руководители. А еще очень много денег. Ничего из вышеперечисленного там не наблюдается.

Может, украинцы продолжают надеяться, что к ним придет добрый дядя и починит их страну из доброты душевной? Но тут ждет большое разочарование. Они давно отвергли протянутую Россией руку дружбы и теперь пожинают плоды. Причем это только начало.