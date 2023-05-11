Эксклюзив 11 мая 2023, 15:50 (обновлено: 11 мая 2023, 18:05) Застряли в прошлом. Зацикленность США на самих себе привела их в тупик Политолог Гуреев: дипломатия США застряла в прошлом Unsplash

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Американская дипломатия, годами выстраиваемая под систему однополярного мира, теперь не может предложить ничего нового участникам международного процесса. Китай исключил возможность двусторонней встречи главы Минобороны с руководством Пентагона из-за американских санкций, но Штаты искренне не понимают, почему их желания не выполняют другие государства. О причинах политолог Данила Гуреев рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Система приказов

Когда мы рассматриваем систему международных отношений, то видим, что американская дипломатия застряла в прошлом и живет другими категориями. Штаты всегда выстраивали свою внешнюю дипломатию исходя из политики однополярного мира.

В основе этой политики — приказы. Есть решение административного центра, который находится в Вашингтоне. То есть отдается приказ, который необходимо выполнить. В случае неисполнения приказа идут санкции и какие-то системы сдерживания.

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Современный многополярный мир строится на уважении интересов всех участников дипломатического процесса. Россия и Китай тоже живут по этому принципу. Мы вынуждены идти на уступки и делать так, чтобы наши уступки оказались услышаны.

Это и есть настоящая дипломатия — поиск компромиссов и так далее. США в своей системе зашли в тупик.

Когда ваша система выстроена на основе приказов, а они не исполняются, то американские дипломаты испытывают кризис и вводят контрсанкции.

А вот Китай, который всегда придерживался концепции многополярного мира, немного по-другому отвечает на американскую дипломатию. Поэтому когда США вводят санкции, то действительно сами потом не понимают, почему КНР на них обижается.

Тут разные философские подходы к внешней дипломатии. Штаты пришли к тому, что их дипломатия оказалась как бы «сама в себе». Отдаются приказы, создаются площадки, но все летит в пустоту.

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Американская дипломатия не предложит ничего нового

Ни Китай, ни Россия, ни Иран не прислушиваются к американской гегемонии. Сегодня дипломатия США не может предложить ничего нового, не может ответить на запросы других стран.

У них так не принято. Поэтому с точки зрения дипломатии США застряли в прошлом. Пока они оттуда не выйдут, ни о каком международном процессе мы говорить не можем.