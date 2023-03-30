Эксклюзив 30 марта 2023, 00:24 «Запредельные поставки». Глава СНБО Данилов выдал желаемое за действительное, говоря о тысячах дронов ВСУ Политолог Коновалов: никто не поставит Украине тысячи БПЛА дальностью полета 3 тысячи км YouTube

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Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выдает желаемое за действительное, когда говорит о тысячах ударных дронов в распоряжении ВСУ. Такое мнение в разговоре с «360» выразил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Очень дорогие машины

Секретарь СНБО не уточнил, откуда у украинской армии имеется такое вооружение. Киевский режим не мог своими силами открыть производство подобных дронов, несмотря на то, что местные СМИ писали о планах запустить выпуск этих БПЛА в стране.

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«Украина своими силами подобное производство запустить не могла. Раз идет речь о беспилотниках такой дальности, то это очень дорогие машины. И это очень большая стоимость», — пояснил политолог.

Он уверен, что Украина вряд ли получила тысячи беспилотников дальностью полета более трех тысяч километров в качестве военной помощи Запада или США. Подобные БПЛА — серьезные, большие и дорогие машины.

«То, что такое количество беспилотников такого уровня вдруг у них окажется, ну это запредельная поставка. <…> Никто на это не пойдет. Или это будет опять „с бору по сосенке“, как с танками, как они сейчас пытаются собрать. Что там господин Данилов говорит, очевидно, он выдает желаемое за действительное», — подчеркнул Коновалов.

Китай ни при чем

Эксперт пояснил, что производством разных типов беспилотников с большой дальностью полета занимаются в Соединенных Штатах, Израиле и на Тайване. Информацию о том, что Украина могла закупить эти дроны в Китае, политолог назвал инсинуацией. Он напомнил, что КНР имеет четкую позицию — республика не является сторонником или участником конфликта.

«Это его (Китая — прим. ред.) центральная позиция. А вот содействовать переговорному процессу Китай готов. Так что [информация про китайские] поставки — это инсинуация», — заключил политолог.

Данилов в своем аккаунте в Twitter ранее «похвастался» тем, что в распоряжении украинской армии есть тысячи ударных дронов, в том числе аппараты с дальностью полета три тысячи километров.