Эксклюзив 16 января 2023, 13:15 Западу следует изменить мировоззрение. Отказ от этого грозит «деглобализацией» Публицист Новоселов: Запад до последнего не будет обращать внимания на украинский нацизм РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Запада до последнего момента будут закрывать глаза на растущий на Украине нацизм. Члены ООН не в силах что-либо сделать с этим. Европе и США следует задуматься над тем, чтобы изменить свое отношение к миру. В противном случае это может привести к деглобализации. Об этом заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Реклама

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что закончить спецоперацию можно будет лишь тогда, когда с территории Украины не будет исходить угрозы России и не будет дискриминации для русскоязычного населения.

Реклама

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами. Пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», — сказал он.

Этими словами он еще раз подтвердил задачи российской спецоперации. Он не упомянул территориальный вопрос, так что можно предполагать, что задача освобождения всей территории новых российских регионов не подлежит обсуждению.

В официальном заявлении российского постпреда дается более конкретное определение денацификации. Западные СМИ и политики обычно с ходу отметают российские слова о денацификации, заявляя, что «на Украине нет нацистов, а Зеленский еврей».

Они твердо стоят на стороне Украины, так что пока она официально не объявит себя нацистской страной, они будут это отрицать. Для них важны слова, а не их смысл.

Разумеется, они прекрасно понимают украинские реалии, но нам несложно назвать нацистские действия украинского режима «дискриминацией русскоязычного населения», тем более что это соответствует действительности. Если наши бывшие «партнеры» придираются к формулировкам, Россия может им подыграть.

ООН оказалась бесполезной

К сожалению, ООН оказалась бесполезной для разрешения украинского конфликта. В основном в ООН работают выходцы из западных стран и их сателлитов, и отсутствие беспристрастного подхода сказывается на их оценках и приводит к затягиванию конфликта.

Тем не менее Россия продолжает продвигать в ООН свою точку зрения, и это работает, особенно если мы посмотрим на результаты недавнего голосования по осуждению нацизма. Кстати, все западные страны и их приспешники проголосовали против осуждения нацизма, так что они должны понимать, что денацификация входит в число задач СВО не просто так.

Денацификация нужна не только Украине

Кроме того, это значит, что денацификация нужна не только Украине. Нацизм — это не только концлагеря и газовые камеры. Нацизм — это воплощение идеи этнического превосходства, которая реализуется на Украине.

Западные страны, а в особенности США и Великобритания, считают себя выше других наций.

Они считают свою идеологию и ценности единственно верными и неустанно продвигают их. Более того, они не стесняются прибегать для этого к силе, если чувствуют, что сопротивления не будет.

Хотя неолиберальный глобализм и не является нацизмом в классическом смысле, у этих идеологий есть сходство: они не терпят тех, кто думает по-другому и выбирает другой путь. Именно поэтому глобализация по западному образцу представляет собой настоящую угрозу человечеству.

Западу стоит задуматься об изменении подхода и мировоззрения, иначе следующей главной задачей свободного мира станет деглобализация.