Мир 17 марта 2023, 15:51 💥 Западу предрекли войну за ресурсы. Чего ждать остальным? Политолог Светов: страны Запада будут конкурировать за ресурсы, но не воевать Unsplash

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Страны Запада ждет война за ресурсы из-за Украины, заявил журналист японского издания Mainichi Shimbun. Конфликт начнется из-за того, что эти государства скоро потеряют доступ к стратегическим ресурсам и дешевым товарам, поэтому начнут за них сражаться: такое уже бывало в прошлом. Однако эксперты уверены: все не столь однозначно и, если экономические проблемы начнутся у США с Европой, никто не будет спать спокойно.

Журналист японской газеты Mainichi Shimbun предсказал Западу внутреннюю борьбу за ресурсы из-за украинского конфликта. Причиной станет резкий рост цен на энергоносители, который произошел в том числе из-за санкций против России.

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Автор статьи напомнил, что 50 лет назад произошел первый нефтяной кризис — его спровоцировала четвертая арабо-израильская война. В результате шесть стран Персидского залива подняли цены на нефть более чем в три раза.

Обозреватель уверен, что ситуация может повториться, ведь мир уже страдает из-за удорожания энергоносителей.

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Попытки ломать экономику до добра не доведут

Рынок и экономику действительно лихорадит, подтвердил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Соответственно, мы можем увидеть любые колебания на рынке — от низкой цены до максимально высокой», — сказал он в разговоре с «360».

В истории были моменты, когда страны пытались искусственно работать с экономикой, что приводило к непредвиденным последствиям.

Сейчас именно это происходит: США и коллективная Европа, по сути, ломают естественные экономические механизмы, делают вопреки нормам экономическим. Если это продолжится, мы получим неуправляемую историю. Собственно, мы немножко ее уже получили на финансовом рынке. Это только начало. Колебания на энергоносители точно будут. Сергей Маркелов

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «360», что заявления японского журналиста нельзя назвать прогнозом — «это такая футурология, которая базируется на практике».

«Он вспомнил скачок цен, спровоцированный арабо-израильской войной. Напомню: тот самый скачок с подорожанием в несколько раз спровоцировал немотивированные амбиции большой советской страны, что привело к серьезным экономическим последствиям через 10 лет, когда эти цены откатились опять на низкий уровень. Это стало фундаментом развала Союза», — отметил он.

Соцсети

Не все так однозначно

В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна смогла отказаться от поставок газа, нефти и угля из России. Такие заявления делают и другие государства Европы, напомнил политолог, журналист Юрий Светов.

Пока ничего не случилось, но последствия могут начаться позже, подчеркнул он. Все дело в том, что после отказа от российских ресурсов западные страны бросились покупать энергоносители у других поставщиков. Они намного дороже, для их переработки нужно строить новые предприятия. Кроме того, за рубежом не отказываются от планов перейти на зеленую энергетику к 2050 году.

«Поиск нефти и газа идет постоянно. Есть много стран, которые могут обеспечить их запросы. Российский газ из Европы ушел, но он пойдет в другие места. Допустим, рост спрос в Индии и Китае будет компенсирован поставками туда российского газа. Второе направление — построение новой экономики, которая будет не на углеродном топливе. Это очень сложные и неоднозначные процессы, поэтому я думаю, что конкурировать будут, а воевать — вряд ли», — уточнил Светов.

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Война — не единственный выход

По словам Светова, есть и другие методы, кроме войны. Конкуренцию никто не отменял: американцы приняли закон с налоговыми льготами, который стимулирует предприятия переезжать из Европы в Штаты, потому что им будет выгоднее там работать.

Так, идут разговоры о планах производителя автомобилей Volkswagen перебраться в США. Однако ждать отмены антироссийских санкций для стабилизации ситуации тоже не стоит.

«Санкции они снимать не будут. Вот такого процесса, что будет объявлено: „Санкции отменены“, не произойдет, поскольку это будет признанием поражения. Поэтому санкции будут как-то отмирать», — добавил политолог.

В пример он привел знаменитую поправку Джексона — Вэника, которую приняли против Советского Союза за то, что он не разрешает евреям свободно выезжать из страны.

«СССР нет уже 30 лет, ездят все свободно, а поправка так и не отменена. Она действовала, в нужный момент ее включали. Так и со всеми санкциями: какие-то отомрут, а какие-то будут работать», — сказал собеседник «360».

Пострадает не только Запад

Если ситуация продолжит развиваться, как сегодня, пострадают государства вроде Германии, Франции, убежден Светов.

«Недаром Макрон и Шольц ездили в США, пытаясь попросить, чтобы этот закон так на них не сказывался. Пострадает Япония. Мы привыкли, что Япония развивалась, но потом там произошли какие-то процессы, и с начала XXI века в Японии экономика не развивается такими темпами, которые были», — уточнил он.

Но в современных условиях глобализации рынок, взаимодействие и технологии в той или иной степени носят мировой характер, подчеркнул Алексей Мартынов.

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«В рамках того, что пока это все взаимосвязано, точно повлияет на всех сразу — не только на условный Запад. <…> Если Запад попадает в глубокий экономический кризис, обязательно это отразится на всем мире», — подчеркнул он.

Ситуация скажется и на России, считает Светов. Развитию ее экономики будут целенаправленно препятствовать из-за границы.

«Первоначально — путем отказа поставки технологий передовых, которые у нас используются уже, мы их купили, а вот запасные вещи не будут давать. Отказ в поставке тех же компьютерных чипов и многого другого. Поэтому будут препятствовать, а остальное зависит от нас», — заключил он.