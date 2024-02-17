Эксклюзив 17 февраля 2024, 15:27 Мысль о нападении России на НАТО превратили в мантру. Западу нужен психиатр Блогер «Голос Мордора»: в НАТО превратили мысль о нападении России в мантру РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мечты НАТО повоевать с Россией все никак не обретут реальное воплощение. Североатлантический альянс в шизофренической мантре об «угрозе» призывает готовиться к противостоянию, одновременно побаиваясь мощи российской армии. Планы Запада, несмотря на некоторые противоречащие друг друг заявления, игнорировать не стоит, заметил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Все-таки шизофрения — штука страшная. Особенно, когда ей больны главы влиятельных международных организаций, целых стран или даже сами государства. Смотреть на это и смешно, и страшно одновременно. Страшно, потому что присутствует элемент непредсказуемости и непонятно, что в следующий момент скажет или даже сделает шизофреник.

В Европе сейчас очень многие говорят о возможном нападении России на одну из стран НАТО. У многих такие речи превратились в самую настоящую мантру.

Мол, нападение является лишь вопросом времени и к нему надо готовиться, надо готовить армию и запускать оборонную промышленность, которая находится далеко не в лучшем состоянии.

Сытая Европа не хочет идти в армию

С этими планами есть серьезные проблемы. Во-первых, европейцы не хотят служить в армии. Они длительное время жили спокойно и сытно, а тут им предлагают надевать форму, экипировку, брать в руки штурмовые винтовки и потеть на марш-бросках, отказавшись от прежней жизни.

При этом зарплаты в армии не сказать, что шикарные. И на гражданке можно зарабатывать не меньше. Поэтому заговорили о призывной армии, но и тут есть масса проблем, да и построение такой армии требует огромного количества времени.

Военную промышленность запустить тоже очень тяжело. Она должна быть массовой, а для этого требуется сырьевая база и мощная энергетика, а также некоторые ключевые отрасли промышленности, которых Европа лишила себя добровольно.

Боязнь прямого конфликта с Россией

Но вернемся к шизофрении. Сейчас проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на которой ожидаемо выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он один из тех, кто пугает нападением России. Но вдруг генсек заявляет, что альянс не видит «никакой угрозы России по отношению к странам НАТО».

Интересна и мотивировка. Оказывается, НАТО гораздо сильнее России и та никогда не решится на такое нападение. Мол, совокупно армии альянса сильнее России на 50%, а происходящее на Украине лишь некий неудачный эпизод и по нему нельзя делать никаких выводов, хотя определенные проблемы в НАТО есть. Отчего же эта шизофрения так прогрессирует?

На самом деле, многим в НАТО повоевать с Россией очень даже хочется. Разумеется, речь идет не о нападении России на блок, а совсем наоборот.

Но эти влажные мечты моментально купируются страхом того, что может произойти в результате такой войны. Даже если она не станет ядерной, что крайне маловероятно.

На Западе остались в шоке от военно-промышленного потенциала России, который оказался мощнее возможностей НАТО. Российская армия сейчас является одной из самых боеспособных и обученных в мире, если вообще не лучшей.

Историческая память России

Да и реакция всего российского народа на такое нападение европейцам известна из истории и очень им неприятна. Мобилизация всего российского общества на сопротивление агрессору — один из главных факторов, который сдерживает особо ретивых «демократизаторов».

Но не стоит расслабляться. Они мучительно думают, изобретают и строят планы, как это было веками. Их шизофрения в данном контексте становится еще более опасной.