Политолог Донцов заявил, что на Западе начинается «русский невроз» | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 14:41 Запад заболевает «русским неврозом» времен холодной войны Политолог Донцов: горячие точки стали частью политтехнологий США Публичное достояние

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Австралия отказалась признавать Западный Иерусалим столицей Израиля. В США эту позицию сочли подрывом единства Запада против России. При этом аннексия палестинских земель не признана большинством стран. Политолог Никита Донцов рассказал «360», что двойные стандарты привычны для американцев, которые десятилетиями используют горячие точки планеты в своих интересах. А сейчас в западных государствах начинается настоящий «русский психоз», как во времена холодной войны.

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Далее — прямая речь политолога.

Аннексии без последствий

Израильтяне считают Иерусалим своей столицей, включая восточные районы и исторический центр, которые были отвоеваны у Иордании в период Шестидневной войны. Эта аннексия не признана мировым сообществом, однако на нее не стали реагировать санкциями сродни тем, что были наложены на Россию. Израиль — партнер Соединенных Штатов, и на его все действия американцы закрывают глаза.

Двойные стандарты очевидны, и аналогичных случаев было немало. Можно привести в пример оккупацию северной части острова Кипр в 1974 году. Тогда Турция захватила почти 50% независимого государства, так же была разделена столица, город Никосия, на две части — Южный и Северный.

Это был абсолютно жесткий военный захват территорий, и сложившаяся ситуация сохраняется до сих пор: на острове фактически существует два государства. Прошло почти полвека, однако за это время не последовало никаких санкций ни для новообразованного государства Турецкая Республика Северного Кипра, ни для Турции.

Схожая история — в Югославии. Отделение Косова признали США и их партнеры. При этом, как и в предыдущих случаях, большая часть мировой общественности это мнение не разделила, но никакой жесткой реакции от них не последовало.

Болевые точки мира

Во время визита на саммит в Астане палестинский лидер Махмуд Аббас в беседе с президентом России Владимиром Путиным справедливо заметил, что Штаты неспособны быть посредником в палестино-израильских переговорах.

Действительно, США обладают ограниченными возможностями для мирного урегулирования конфликтов.

Махмуд Аббас и Владимир Путин, 2017 год / Кремль

Многие из них остаются нерешенными на протяжении десятилетий. В мире достаточно много таких «тлеющих вулканов», которые грозят в любой момент взорваться, и там начнутся вооруженные обострения. И Вашингтону это выгодно, потому что он может использовать такие потенциально горячие точки.

Когда американцам нужно, чтобы была спокойная обстановка, они приглушают волнения. Когда, наоборот, пора создать некоторую нестабильность для обеспечения нужного фона своим каким-то политическим действиям, они могут вновь немного подогреть этот конфликт.

Можно констатировать, что практически во всех регионах мира есть такие болевые точки. И Соединенные Штаты Америки пытаются как-то на них влиять. Хотя эти конфликты могут иметь разную историческую подоплеку, они уже стали частью западных политических технологий.

Публичное достояние

Подобные точки можно найти и в России: это могут быть какие-то сепаратистские настроения в некоторых регионах, какие-то болезненные исторические моменты. США пытаются регулярно на них воздействовать с помощью различных НКО, фондов, чтобы ослабить нашу страну, особенно сейчас, в период СВО и частичной мобилизации.

Австралия — друг и партнер США

Австралия давно определилась со своей позицией. На сегодня она выступает стратегическим партнером Соединенных Штатов. У них даже создана соответствующая организация, куда входят еще Канада, Великобритания и Новая Зеландия — Five Eyes, в переводе на русский «Пять глаз».

Участники связаны договорами о военно-политическом сотрудничестве, в частности, в области радиоэлектронной разведки. Five Eyes призваны сохранять контроль над международными морскими путями — как военными, так и экономическими.

Несмотря на территориальную отдаленность, Австралия в экономическом плане глубоко интегрирована с США и их партнерами. Поэтому нет смысла надеяться на какое-то лояльное политическое отношение к России. Это иллюзия. К нынешнему ситуативному поведению австралийских лидеров стоит относиться с осторожностью — это может быть и провокацией.

Флаг Австралии / РИА "Новости"

Российский невроз

Сейчас, по аналогии с временами Карибского кризиса и в целом с периодом холодной войны между Советским Союзом и Западом, у иностранных аналитиков и политиков развивается невроз. Им везде мерещится Россия: «Вот идут русские! Все сотрудничают с русскими! Везде вокруг шпионы русских!».

Начинается такая мания преследования российскими спецслужбами. Поэтому на Западе сейчас политики все чаще будут обвинять друг друга в лояльности к Путину, в сотрудничестве с Путиным. Намеки на симпатии к Москве скоро станут возможностью очернить и дискредитировать оппонента.

Однако в первую очередь это целенаправленная работа, направленная на то, чтобы сформировать у западного общества стойкую негативную реакцию на Россию, ее народ, президента, культуру и историю.