Эксклюзив 12 декабря 2022, 13:12 (обновлено: 12 декабря 2022, 17:33) Запад врет, пытаясь ухудшить отношения России с Индией. За это ему ничего не будет Публицист Новоселов: западные СМИ пытаются ухудшить отношения между Россией и Индией

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не проведет ежегодную личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Bloomberg и куча других западных СМИ сообщили об этом как о «внезапном решении, вызванном ядерными угрозами российского президента, прозвучавшими 7 декабря». Публицист Иван Новоселов в эксклюзивный колонке для «360» рассказал, в чем причина на самом деле.

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Далее — прямая речь.

Действительно ли Владимир Путин угрожал кому-то ядерным оружием? Может быть, он сказал что-то, что можно так интерпретировать? Нет. Он четко заявил, что российская ядерная стратегия направлена исключительно на защиту и что российское ядерное оружие будет использоваться только для ответно-встречного удара.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. На сегодняшний день это очевидный факт», — сказал он на встрече с членами президентского Совета по правам человека, добавив, что ядерное оружие — это не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор».

Западная кампания лжи и дезинформации продолжается, они делают все возможное, чтобы оклеветать Россию и ее президента, представляя его каким-то маньяком, который угрожает всему миру ядерным оружием.

При этом за последние четыре месяца Путин не только не высказывал никаких прямых угроз применения ядерного оружия, но и прямо опроверг это в ответ на многочисленные лживые обвинения, звучавшие в сентябре и октябре.

Ложь западных СМИ шита белыми нитками, и ее легко опровергнуть, просто прочитав текст выступления президента, заявления пресс-службы Кремля и слова высокопоставленных чиновников. Вся эта информация общедоступна. Более того, она переведена на английский, так что аудитория мировых СМИ может легко с ней ознакомиться.

Проблема заключается в том, что подавляющая часть этой аудитории даже не думает ничего проверять. Они просто читают новости и верят им, не сверяют факты, не читают опровержений, не сомневаются в «уважаемых СМИ».

Это работает не только на Западе, но и в странах третьего мира, где «прогрессивная публика» гордится тем, что знает английский и может читать новости на нем. Большинство из них слепы к многочисленным недостаткам западных СМИ, которые появились и разрослись как раковая опухоль в последние 20-30 лет, а то и раньше.

Разумеется, Нарендра Моди отменил встречу с Путиным по другой причине. Просто они уже встретились в сентябре и провели множество телефонных разговоров. К тому же Индия стала председателем «Большой двадцатки» на 2023 год и Моди пригласил Путина лично приехать в Дели на следующий саммит, где они и встретятся.

Моди оказывает поддержку России в ее конфликте с Западом — кстати, это уже стало большим сюрпризом для последнего и огромным достижением российской дипломатии. Индия как раз расширяет свою поддержку, наращивая поставки в Россию оборудования и некоторых видов сырья, а также увеличивая импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди / РИА «Новости»

Западные СМИ целенаправленно врут, пытаясь ухудшить отношения между Россией и Индией. Индийские СМИ уже опровергли этот фейк, а российские вообще его проигнорировали.

Тем не менее поражает тот факт, что Bloomberg и иже с ним могут открыто и безнаказанно лгать с целью влияния на мировую политику — никаких многомиллионных штрафов, никаких исков, даже никаких извинений. Просто как будто ничего и не было.