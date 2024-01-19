Эксклюзив 19 января 2024, 00:22 Запад ведет дело к эскалации. Переговоров с Украиной не будет? Обозреватель «360» Ракитский: после Давоса Запад будет искать новые формулы мира Телеканал «360»

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Тему возможных переговоров между Россией и Украиной уже несколько месяцев обсуждают мировые политики, эксперты с средства массовой информации. Тем не менее, украинский президент Владимир Зеленский продолжает продвигать свою «формулу мира» и пытается говорить со всеми, кроме России. Да и глава российского МИД Сергей Лавров в последней пресс-конференции заявил, что Запад не заинтересован в переговорах. Есть ли перспективы у мирного урегулирования конфликта, рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2023 году. В рамках встречи с журналистами он заявил, что Москва не видит ни малейших заинтересованности ни у США, ни у НАТО в сфере урегулирования украинского конфликта, а «Запад ведет дело к эскалации».

«Формула» Зеленского

Но как так, ведь о мирных переговорах трубят из каждого утюга? Даже штатовская и европейская пресса утверждает, что иного исхода у конфликта быть не может. Парадокс в том, что платформа для урегулирования, так или иначе, создается. Вернее, ее пытаются создать. Подобного рода заявления с обеих сторон стоит расценивать как акты публичной дипломатии. Мы об этом уже размышляли, и эти телодвижения остались в глобальном информационном пространстве.

Что происходит за закрытыми дверями, мы, к сожалению, а может и к счастью, знать не можем. Но внешние факторы нам говорят о том, что лед тронулся. Дыма без огня, как известно, не бывает.

Киев предлагает «план Зеленского», озвучивает его в Давосе, где российской делегации не было, но век информатизации позволяет Кремлю дать свою оценку инициативе.

Новые «формулы мира»

«Формула мира» Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса», — заявил президент Владимир Путин. Таким образом он подчеркнул: идея Москву не устраивает, стоит искать другие точки соприкосновения.

И его услышали, хотя сделали вид, что были в берушах. Украинская делегация получила сомнительный отклик в Давосе — значит, стороны будут искать другие формулы.

Какие — пока неизвестно, но ясно одно: конфликт на Украине сегодня работает не только на истощение, а еще на политические гонки и дипломатические уловки. Это такие мировые «гляделки». Ситуация на поле боя, очевидно, заставит Запад «моргнуть» рано или поздно. Для Украины это может стоить «закрытых глаз», но кого это волнует?

Такая она, сложная политика — простыми словами.