Эксклюзив 07 июля 2023, 12:14 Запад устал от Украины. Зеленского-клоуна сделали изгоем саммита Евросоюза Политолог Харисов: Зеленского не пригласили на саммит ЕС, потому что мир устал от Украины РИА «Новости»

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Мировое сообщество устало от украинской повестки, поэтому президента Украины Владимира Зеленского передумали приглашать на саммит Евросоюза и встречу Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Политолог Рамиль Харисов сказал «360», что Запад переключится на другие проблемы.

Далее — его прямая речь.

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Украина стала обузой

Это можно объяснить усталостью мирового сообщества от Украины и всей этой истории в целом. К тому же правительствам западных стран стало сложнее объяснить своим гражданам, ради какой такой великой цели им нужно прямо сейчас затянуть пояса.

Пока журналисты рапортовали о выделенных киевскому режиму миллиардах, ситуация на Украине не сдвинулась с мертвой точки.

Россия, которая должна, по версии Запада, развалиться от санкций, почему-то в порядке. Она продолжила спецоперацию, а санкции оказались неэффективными — это признали даже оппозиционеры.

Ограничения сказались на европейской экономике. Производственные гиганты релоцировались в США или Азию, пока их бизнес еще рентабельный. Увеличилась безработица, возросло недовольство граждан, которое вылилось, например, в массовые протесты во Франции.

Самая большая проблема Запада

Можно прогнозировать постепенное затухание мирового интереса к Украине. Западу нужна «победоносная война». Если ее нет, нужно найти другую пугающую население проблему, на решение которой выделят огромные деньги.

Есть нюанс. Россия для Запада и есть сейчас самая большая проблема. Мы наглядный пример того, как можно отказаться играть по правилам англосаксов.

И к этому примеру присматриваются многие страны Ближнего Востока, Азии и Африки. Они поняли, что диктатура Запада не вечна, тем более что восточные экономики более устойчивые и перспективные.

Это самый серьезный имиджевый удар по идеальному облику западной демократии. Она перестает быть привлекательной, а значит, схема «Отдай ресурс за красивую идею» тоже уже не сработает.

Столкновение на Украине превратят в штатный приграничный конфликт, который, скорее всего, продолжат поддерживать, но без особого энтузиазма. С Владимиром Зеленским тоже ничего не сделают, просто это никому не выгодно: новый клоун может стать более непредсказуемым.