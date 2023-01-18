Мир 18 января 2023, 15:11 Россия заявила в ООН о преследованиях инакомыслящих на Украине. Запад услышит? Политолог Корнилов: заседания Совбеза ООН важны для оглашения точки зрения России РИА «Новости»

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Представители России выразили беспокойство касательно ситуации на Украине на Совбезе ООН. Заседание созвала Россия в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Одни политологи не верят в пользу подобных мероприятий, другие же уверены, что недооценивать их нельзя.

Митрополит РПЦ в ООН

Впервые в истории в Совбезе ООН выступил митрополит РПЦ, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), который рассказал о ситуации на Украине и назвал происходящие там события с духовенством репрессиями и кульминацией религиозной политики киевского режима последних лет. Цель этого, уверен митрополит, «тотальный контроль над религиозной жизнью общества государством». Трансляцию мероприятия вели на YouTube.

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«Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована», — подчеркнул митрополит.

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Он напомнил, что глава Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства некоторых архиереев УПЦ. Речь зашла и об обысках, которые Служба безопасности Украины (СБУ) проводила в церквях УПЦ, а также об уголовных делах против священнослужителей.

Речь постпреда России при ООН Небензи

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у российской стороны есть данные о подготовке целого ряда инициатив на Украине, цель которых — полная ликвидация УПЦ. Он подчеркнул, что Украина сегодня находится в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы. Россия, по его словам, не будет мириться с антихристианской диктатурой.

Также Небензя отметил, что Киев устанавливает ПВО в жилых кварталах, чем нарушает международное гуманитарное право. Он напомнил, что российскую ракету в Днепропетровске подбила как раз такая система, однако никто из представителей Запада в Совбезе «не упомянул про истинную подоплеку произошедшего». Кроме того, Небензя призвал ООН помочь в освобождении правозащитницы Елены Бережной.

Беспокойство в ООН

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис призвала власти Украины в полной мере соблюдать нормы международного права при проведении обысков в местах богослужения.

Также помощница генсека ООН заявила, что обеспокоена новыми проектами законов Украины, так как они могут подрывать право на свободу вероисповедания.

Реакция УПЦ

В ответ на заявления российской стороны на сайте отдела внешних церковных связей канонической УПЦ опубликовали сообщение, где призвали руководство России не выступать от имени Украинской православной церкви на международных площадках. Более того, там же обратились и к украинским властям. Их попросили «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны» и не давать поводов для использования религиозной политики в интересах другого государства.

«Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения», — отметили в сообщении.

Тем временем зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что священники УПЦ смогут получить убежище в России.

Зачем нужны заседания Совбеза ООН

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что Совбез не может принять решение, которое противоречит интересам его членов. Из-за этого в совете сейчас фактически ведутся только информационные войны.

«Мы изложили точку зрения на события по Украине, связанные с гонениями. <…> Ее наши оппоненты не восприняли. На этом пока все», — заметил политолог.

Совбез ООН — это единственная, имеющая какие-то полномочия площадка для обсуждения самых насущных проблем мира. Об этом «360» рассказал политолог, публицист Владимир Корнилов.

«Когда я слышу слова, что осталась всего лишь площадкой для болтовни, ничего не решает и так далее, всегда призываю к осторожности, потому что нивелировать значение Совбеза, конечно, можно… Можно даже хлопнуть дверью и выйти. Но у нас уже было в практике такое. Раз хлопнули в 50-е годы. В итоге Корейская война велась под флагом миротворческой миссии ООН. Вот результат хлопания дверьми и нивелирования собственной роли в Совбезе ООН», — подчеркнул он.

Поэтому, уверен Корнилов, принимать участие в таких мероприятиях крайне важно. Он призвал пользоваться всеми методами, чтобы доносить голос России на международной арене.

«Украина действительно совершает наглый наезд на любые цивилизованные нормы свободы. При этом мы же понимаем, что ее основные союзники как были непоколебимы в антироссийской позиции, так и будут этим заниматься. <…> Но при этом проблема обозначена. Она получает звучание. На нее даже некоторые американские СМИ обратили внимание», — заключил политолог.