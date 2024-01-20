Эксклюзив 20 января 2024, 23:26 Запад уготовил для Украины медленную и мучительную гибель. В ее победу больше не верят? Блогер «Голос Мордора»: Запад подготовил для Украины мучительную гибель Pxhere

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США и Запад продолжают поддерживать Украину ради собственной выгоды и не верят в ее победу. Их цель, чтобы Россия участвовала в конфликте как можно дольше. Об этом для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его речь.

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Последний козырь США

Администрация президента США Джо Байдена все еще пытается выбить из конгресса деньги для Украины. Ничего пока не получается, поэтому Байден вбросил один из своих последних и мощнейших козырей — он заявил, что без американской помощи Украина проиграет уже через несколько недель.

Понятно, что козырь так себе. Байден слишком торопит события. Запас прочности у Украины хоть и небольшой, но точно не несколько недель. Да и для того, чтобы все рухнуло, необходимо будет масштабное наступление российской армии. Подготовка к нему — процесс тщательный и не быстрый.

РИА «Новости»

Сейчас появилась информация о том, чтобы взять даже один опорный пункт в Авдеевке, на полигоне создается его копия и штурмовики две недели отрабатывают захват опорника до мелочей. Конечно, это занимает время, но зато дает результат и очень сильно минимизирует потери. А какой подготовка должна быть для генерального наступления?

Запад уничтожает Украину

Кроме того, Украину продолжит поддерживать Европа. Пусть эта помощь не будет прежней полноводной рекой, но что-то поставляться будет, а кроме этого, будут давать и деньги, чтобы Украина смогла поддерживать свои штаны. Пусть это будет даже в ущерб собственным гражданам, но ведь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже как-то сказала, что ей на них плевать. А чем от нее отличаются остальные лидеры ЕС?

Но правда в том, что эта поддержка и затягивание кризиса уничтожают Украину и ее население. Растут человеческие потери, разрушения инфраструктурных объектов. И ладно, если бы западники сами верили, что из этого в итоге будет какой-нибудь толк, что Украина сможет добиться на поле боя хоть каких-то побед. Но о победах речь уже не идет вообще. В них никто не верит.

Единственная цель этого конфликта для Запада — сделать так, чтобы Россия увязла в нем на как можно большее время. И это даже не для того, чтобы Запад восстановил свои военные возможности, потому что там тоже понимают, что переход экономик на военные рельсы, о котором громко заявил президент Франции Эммануэль Макрон — сверхзадача для современного расслабленного и субтильного Запада: народ не будет готов терпеть такие издержки, даже если его пугать третьей мировой войной, как это делается сейчас.

Запад приготовил Украине медленную и мучительную гибель. Потому что она выгодна Западу во всех отношениях. Победы никто не ждет, зато можно выжать эту страну, использовать ее буквально до последнего украинца, чтобы потом просто бросить. Впрочем, западники всегда поступают именно так. Ничего личного, просто бизнес.