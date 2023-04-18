Эксклюзив 18 апреля 2023, 21:57 Все пошло не по плану. Западу бумерангом вернулись все подготовленные для России трудности «Голос Мордора»: Запад разочаровался в поддержке Украины и дал ей последний шанс РИА «Новости»

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Настроения Запада относительно украинского вопроса медленно, но неотвратимо меняются. Западные лидеры начинают понимать, что все идет не по их плану — экономика России не рухнула и страну не удалось изолировать от остального мира. Напротив, эти проблемы коснулись тех, кто пророчил их России. В разрекламированном контрнаступлении Украины Запад видит последний шанс оправдать все то, что свалилось на голову Европы и США в связи с поддержкой киевского режима. Такое мнение автор Telegram-канала «Голос Мордора» высказал специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Планы Запада с треском провалились

Уж не знаю, что произошло, но настроения на Западе, относительно украинского вопроса, медленно, но неотвратимо меняются. Нет, там до сих пор не заметили нацистов и зверства Украины с 2014 года, там не заметили тонны лжи и наркоманские повадки Зеленского. Никакого прозрения и озарения, не надейтесь. Причины смены настроений в другом.

На Западе любят повторять мантру, что «планы Путина в отношении Украины полностью провалились». Не знаю, может быть кто-то даже в эту мантру верит, но это надо быть совсем с отбитыми наглухо мозгами. Потому что, на самом деле, провалились именно планы Запада. С треском. И на Западе еще остались умные люди, которые начали это понимать.

РИА «Новости»

Экономика России в клочья не разорвана, зато очень сильно пострадали экономики многих западных стран. Да и ничего еще не закончилось, так как санкции, которые западные страны ввели против России, продолжают отравлять их собственные экономики. Энергетический и топливный кризисы тоже явно не закончены. Сейчас лишь некая передышка, но цены на заправках такие, которых до 24 февраля 2022 года никогда не было, просто к ним более-менее привыкли. Электроэнергия, газ — все остается дорогим.

А Россия успешно решает проблему со сбытом своего углеводородного сырья. И это происходит очень быстро.

Гегемония доллара зашаталась

Западники кичились тем, что изолировали Россию от всего мира, но оказалось, что от всего мира они изолировались сами. Они растеряли бывшие колонии, своих сателлитов и тех, кто когда-то был с ними просто нейтрален. Даже Саудовская Аравия, которая всегда считалась нефтяной песочницей США, показывает им средний палец. Южная Америка откровенно бунтует, Лула Да Силва доводит руководство США до белого каления и даже Мексика, которая всегда считалась «пристяжной» к США, начала брыкаться. Да так, что в США многие, по давней привычке, призывают чуть ли не объявить Мексике войну.

Происходит доселе невиданное — зашаталась гегемония доллара. И это уже заметно невооруженным глазом.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Украине дали последний шанс

И в этих условиях Запад дает Украине последний шанс. Как на том известном меме, где мужичок тыкает нечто палочкой. Только там можно написать «эй, давай наступай уже». А в виде палочки — ведущие западные политические издания, типа Politico, которые ничего просто так не публикуют. И те материалы, которые там появляются, очень сильно не нравятся Украине и Зеленскому.

Но и наступать как-то не хочется, несмотря на все те горы оружия и толпы пушечного мяса, подготовленного на полигонах Британии и Европы. Потому что чувствуют ребята, что есть какой-то подвох, что их очень ждут. Что там, за линией фронта, готовы к любым сценариям.

А шанс-то последний. Об этом даже министр обороны Германии Писториус мягко намекнул. Мол, не будет никакой западной помощи — не будет и Украины.

И ведь почти не соврал. Ну, разве что смолчал, что Украины не будет, даже если западная помощь сохранится.