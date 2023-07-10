Мир 10 июля 2023, 00:15 Запад сжег запасы оружия на Украине. Поражение в глобальном конфликте стало реальным? Политолог Михайлов: Запуск ЕС военных заводов говорит о подготовке к большой войне Википедия

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Специальная операция на Украине выявила все недостатки в организации западной оборонной промышленности, которые складывались на протяжении долгого времени. Если США сейчас вступят в реальное военное противостояние с Россией или Китаем, то запасы высокоточного оружия закончатся через несколько часов или дней. Процесс перенастройки оборонно-промышленного комплекса в новых условиях уже начался, а пока Запад заново учится тому, как обеспечивать войска оружием и боеприпасами.

Дефицит нового времени

О нехватке вооружений в США и странах союзниках в своей статье написал руководитель брюссельского бюро газеты The Wall Street Journal Даниэль Майклс. Опрошенные им собеседники заявили, что сейчас не могут себе представить ведение затяжной войны в Тихом океане наряду с длительным европейским конфликтом. Потому что все закончится быстрым и полным опустошением арсеналов.

«Каждая война, примерно через пять или шесть дней, сводится к материально-техническому обеспечению» — заявил адмирал НАТО Роб Бауэр.

О серьезном дефиците боеприпасов в середине июня предупреждал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции ассоциации немецкой промышленности. Он подчеркивал, что арсеналы требуют пополнения.

Это необходимо как для собственной обороны, так и дальнейшей поддержки Украины. Генеральный секретарь альянса отметил, что входящим в военный блок странам нужно убрать бюрократические барьеры и начать совместное производство.

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Еще в мае Европейский союз объявил о планах увеличения боеприпасов для поставки Украине. На эти цели выделили до одного миллиарда евро. Также руководство стран объявило о выделении дополнительных средств на закупку снарядов и возмещение инвестиций оборонным компаниям за увеличение объема производств. Но пока принятые меры не сыграли никакой роли.

«Оборонно-промышленная который, которая служил нам после Второй мировой войны и помог одержать победу в Холодной войне, — это не та база, которая поможет нам при противостоянии с Китаем», — заявил глава Управления национальной безопасности США Джозеф Вотел.

В нехватке снарядов в американских арсеналах признался и президент США Джо Байден. Так он объяснил решение о поставке на Украину кассетных боеприпасов. Он назвал принятое решение «временной мерой, которое необходимо оборонным заводам, чтобы нарастить объемы выпускаемой продукции.

РИА «Новости»

По данным издания 19FortyFive, Россия уже обогнала США по количеству производимых боеприпасов. Согласно сведениям журналистов, перешедшие на три смены заводы способны производить более одного миллиона снарядов в год.

Это происходит, когда американские заводы только проводят модернизацию собственного производства, а европейские чиновники ищут, где бы еще купить боеприпасы, а также убеждают собственный оборонный комплекс вкладывать деньги в модернизацию производства для получения последующей компенсации.

В сложившихся условиях США добиваются налаживания дипломатических отношений с Китаем, чтобы не допустить боевых действий вокруг Тайваня, но при этом поддерживают Украину. Вести бои сразу на двух участках мира страна не сможет даже при поддержке союзников.

Европа готовится к большой войне

Перенастройка работы оборонно-промышленного комплекса занимает не один день. Хотя западные заводы уже начали набирать обороты по наращиванию своего производства. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Заявления о нехватке высокоточного оружия я бы воспринимал скептически, потому что сложно предположить, что Запад все поставил на Украину. Уже всем понятно, что там находится испытательный полигон. Но самого оружия у Запада стало действительно меньше», — заявил он.

Сейчас идет мировое переустройство рынка вооружений. По словам Михайлова, приятно читать о том, что у США оружия становится меньше, но не стоит заблуждаться на тему того, что его вообще нет.

Википедия

Эксперт отметил, что уже известно о переходе крупных немецких гигантов военной промышленности на трех часовые смены и расконсервирование давно заброшенных производств.

«Европа начала понимать, что если так дальше пойдет, то в военную конфронтацию втянутся все страны и в случае нехватки вооружения в возможном конфликте с Россией для нас это станет большим плюсом», — заявил Михайлов.

Он добавил, что Россия не станет больше терпеть дальнейших плевков в свою сторону в виде все больших поставок оружия на Украину. Страны Евросоюза это осознали и начали увеличивать производство старого вооружения и вкладываться в разработку нового.

«Европа готовится к большой войне», — резюмировал Михайлов.

Отвечая на вопрос о возможном конфликте США и Китая политолог ответил, что вряд ли готов рассматривать его серьезно. Он пояснил, что сейчас Запад боится участия юго-восточной державы в Европейский конфликт, поэтому скорее отдаст Тайвань, только бы Китай не пошел на помощь России.