Эксклюзив 20 ноября 2022, 20:31 Запад спасает климат словесными выбросами «Голос Мордора»: ООН обнажил лицемерную борьбу за экологию на конференции COP27 Unsplash

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27-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) завершилась принятием популистских заявлений и отсутствием конкретных шагов. Об этом «360» рассказал Telegram-канал «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Само мероприятие прошло в Шарм-эш-Шейхе. Оно закончилось масштабным углеродным выбросом. Иначе говоря — словесным пшиком.

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Грустное послевкусие

Стороны ничего не согласовали. Все ограничилось дежурными фразами в стиле «за все хорошее, против всего плохого».

Генсек ООН Антониу Гуттериша написал в Twitter, итоги его крайне разочаровали. Отдельно он подчеркнул отсутствие каких-либо шагов для разрешения обозначенных участниками встречи проблем.

РИА «Новости»

Такое же мнение выразила глава Минобороны ФРГ Анналена Бербок. Она причисляет себя к «зеленым». По словам Анналены, для нее климат и экология — вещи, не менее важные чем Украина.

Неэкологичные «зеленые»

Если рассуждать непредвзято, то провал этой конференции — абсолютно логичен и предсказуем. Ответственность за это лежит на властях западных стран, которые якобы озабочены проблемами эконлогии и активно борются с изменениями климата, сами все для этого сделали.

Все дело в их лжи и лицемерии. И истинное лицо Запада уже не скрыть.

РИА «Новости»

Прямо сейчас в Европе растут объемы потребления угля, сжиженный природный газ (СПГ) и дров в качестве топлива. Это вместо того, чтобы отбросить политику и бороться за экологию. Ведь этими средствами замещают газ — самое безобидное топливо в плане углеродного следа.

При этом даже СПГ — куда более вредное для природы топлива.

Десятилетие борьбы с изменением климата выброшено на свалку. Идеалы активиста Греты Тунберг преданы и растоптаны. От этого юная леди даже подалась чуть ли не в коммунисты. По крайней мере, она во всем винит капитализм. И доля правды в этом, безусловно, есть.

Иллюзия борьбы

Как бороться за экологию, если многие богатые страны попросту переносят вредные производства с выбросами в другие, бедные государства? Мол, пусть там коптит и нам не мешает.

Проблема в том, что атмосфера Земли — единое целое. Нельзя просто поменять место выбросов и назвать себя борцом за экологию. Если ты загаживаешь воздух не у себя, а у более бедного соседа, это не означает, что бумеранг обойдет тебя стороной.

Вот почему вся эта «борьба с изменением климата» и обречена на итоговый масштабный углеродный выброс — «пшик». Невозможно добиться поставленных целей ложью и лицемерием, без устали политизируя данный вопрос.

Природа этого не понимает и не поймет никогда. И все равно в итоге все будет, по ее правилам.