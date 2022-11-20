20 ноября 2022, 20:31
Запад спасает климат словесными выбросами
«Голос Мордора»: ООН обнажил лицемерную борьбу за экологию на конференции COP27
27-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) завершилась принятием популистских заявлений и отсутствием конкретных шагов. Об этом «360» рассказал Telegram-канал «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
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Само мероприятие прошло в Шарм-эш-Шейхе. Оно закончилось масштабным углеродным выбросом. Иначе говоря — словесным пшиком.
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Грустное послевкусие
Стороны ничего не согласовали. Все ограничилось дежурными фразами в стиле «за все хорошее, против всего плохого».
Генсек ООН Антониу Гуттериша написал в Twitter, итоги его крайне разочаровали. Отдельно он подчеркнул отсутствие каких-либо шагов для разрешения обозначенных участниками встречи проблем.
Такое же мнение выразила глава Минобороны ФРГ Анналена Бербок. Она причисляет себя к «зеленым». По словам Анналены, для нее климат и экология — вещи, не менее важные чем Украина.
Неэкологичные «зеленые»
Если рассуждать непредвзято, то провал этой конференции — абсолютно логичен и предсказуем. Ответственность за это лежит на властях западных стран, которые якобы озабочены проблемами эконлогии и активно борются с изменениями климата, сами все для этого сделали.
Все дело в их лжи и лицемерии. И истинное лицо Запада уже не скрыть.
Прямо сейчас в Европе растут объемы потребления угля, сжиженный природный газ (СПГ) и дров в качестве топлива. Это вместо того, чтобы отбросить политику и бороться за экологию. Ведь этими средствами замещают газ — самое безобидное топливо в плане углеродного следа.
При этом даже СПГ — куда более вредное для природы топлива.
Десятилетие борьбы с изменением климата выброшено на свалку. Идеалы активиста Греты Тунберг преданы и растоптаны. От этого юная леди даже подалась чуть ли не в коммунисты. По крайней мере, она во всем винит капитализм. И доля правды в этом, безусловно, есть.
Иллюзия борьбы
Как бороться за экологию, если многие богатые страны попросту переносят вредные производства с выбросами в другие, бедные государства? Мол, пусть там коптит и нам не мешает.
Проблема в том, что атмосфера Земли — единое целое. Нельзя просто поменять место выбросов и назвать себя борцом за экологию. Если ты загаживаешь воздух не у себя, а у более бедного соседа, это не означает, что бумеранг обойдет тебя стороной.
Вот почему вся эта «борьба с изменением климата» и обречена на итоговый масштабный углеродный выброс — «пшик». Невозможно добиться поставленных целей ложью и лицемерием, без устали политизируя данный вопрос.
Природа этого не понимает и не поймет никогда. И все равно в итоге все будет, по ее правилам.
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