Эксклюзив 01 ноября 2022, 19:12 Терактом на «Северном потоке» Запад пытается разрушить единство Европы Эксперт Самонкин: Лиз Трасс может быть причастна к теракту на «Северном потоке — 2» РИА "Новости"

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс может быть причастна к теракту на «Северном потоке». Подрывом газопровода Лондон и Вашингтон хотели разрушить всю экономику Евросоюза. Об этом «360» заявил член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, эксперт и участник Изборского клуба, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

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Далее — прямая речь.

Энергетическая безопасность ЕС подорвана до таких пределов, что невозможно говорить о возобновлении российских поставок, ведь то, на чем сейчас базируется весь ЕС, — это трубопровод турецкого потока. Он дает реверс в объеме где-то 10-15% оставшихся элементов. С другой стороны — странные события вокруг подрыва «Северного потока — 2». К ним возникает больше вопросов, нежели ответов.

Здесь можно говорить не только о каком-то украинском следе, но и о вмешательстве англосаксонской западной цивилизации в процесс подрывов ради дестабилизации экономической ситуации в Европе

Спланированный теракт

В первую очередь это удобно США, потому что тем самым они могут навязать ЕС невыгодную зону торговли в отношении сланцевого газа, которая стоит в шесть-семь раз дороже, но при этом вычеркивает наши ресурсы с экономического рынка. Главный союзник США в этом вопросе — Великобритания, которая хитро и давно покинула ЕС путем Brexit.

Поэтому гипотеза о связи Лиз Трасс с вашингтонским обкомом имеет право на существование. Во-первых, сами подрывы могли организовать исключительно профессиональные структуры. Это не какие-то там террористы-одиночки, радикалы или украинские неонацисты.

Сам теракт будто был спланирован западными спецслужбами. Мы имеем американские беспилотники, которые присутствовали после взрыва и собирали там какую-то информацию. Это подтверждает, что такая версия имеет право на существование

Цель — уничтожить экономику ЕС

Великобритания и Соединенные Штаты сейчас действуют в скрытом фарватере по обрушению экономики ЕС и выдавливанию российских национальных интересов с европейского континента. Тем самым они стреляют в ногу, не понимая, что их собственная экономика рушится на фоне этой санкционно-информационной войны.

Нужно найти виновников подрыва вне зависимости от статусов, которые они занимают, будь то премьер-министр или какие-то крайне радикальные националистические силы

Игра британских спецслужб

Все, что сейчас происходит, — попытка подчинить и уничтожить все европейское единство. И это делает ни Россия, ни Китай, ни Иран, а коллективный Запад.

Я вполне склоняюсь к тому, что Лиз Трасс могла написать то сообщение (сразу после подрыва газопровода «Северный поток» она отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «все сделано». — Прим. ред.). Если это официально подтвердят, можно сразу обвинять Лондон к причастности к этому преступлению наравне с Вашингтоном.

РИА "Новости"

Вариант с тем, что Британия сделала это сама, а потом просто отчиталась перед Штатами, мы пока тоже не можем исключать. Англия сейчас сильно проявляет себя на фоне русофобии. В этой ситуации американцы могут даже выиграть, потому что в случае скандала козлом отпущения будет Британия и Лиз Трасс. А с нее уже и спросить нечего, ведь она не является действующим премьером.

Эта хитрая схема с подрывом и подачей в отставку — странное совпадение. Похоже, западные спецслужбы подтирают хвосты и делают так, чтобы мы никогда не докопались до истины. Это игра британских спецслужб, они хотят выслужиться перед американскими покровителями и выбить себе преференции.