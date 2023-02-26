Эксклюзив 26 февраля 2023, 14:29 Запад проверяет крепость нервов. Ответ России на вторжение в Приднестровье будет жестким «Голос Мордора»: Россия задействует весь потенциал в случае нападения на Приднестровье Alexander Jawfox / Unsplash

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Ситуация вокруг Приднестровья остается накаленной. Страны Запада и хотели бы осуществить вторжение, однако возможный ответ России останавливает их от этого шага. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял о том, что случится в случае нападения на российский миротворческий контингент в непризнанной республике.

Далее — прямая речь.

Запад задумался о реакции России

С Приднестровьем ситуация очень сложная и неоднозначная. Западу и Украине тут очень хочется, но и колется, как в старой поговорке.

Там понимают, что может стать очень мощным и болезненным ударом по России, но главный вопрос, который в связи с этим возникает, — а как на это отреагирует Россия?

Ведь в военном плане напрямую Приднестровью она никак помочь не может. Российский контингент в Приднестровье очень мал, да и армию республики нельзя назвать очень мощной. Возможно, с молдавской армией она воевать и способна, но против ВСУ точно не устроит физически, каковой бы ни была отвага и стойкость. Давайте будем откровенными — ВСУ способны просто размазать все вооруженные силы Приднестровья, включая российский миротворческий контингент. Просто потому, что силы несопоставимы.

В случае нападения молдавские силы тоже вряд ли останутся в стороне и, скорее всего, будут усилены подразделениями из Румынии. Уж поддержка румынской авиации будет точно, в этом нет никаких сомнений.

И вот тут, вроде, все в шоколаде — гарантированно победоносная операция, которая наносит серьезный удар по России, а ВСУ получают доступ к огромным запасам боеприпасов со складов в Колбасне. Но западники чешут репу и гадают, а как же на это отреагирует Россия?

РИА «Новости»

Непредсказуемые последствия

А ответ может быть очень неожиданным. Про красные линии уже все устали шутить, но вот тут черта может быть перейдена окончательно. И России придется задействовать весь свой военный потенциал без ограничений. Возможно, не только конвенциональный. Спецоперация все-таки закончится, и начнется настоящая война. И это будет очень неприятным откровением для Киева и его западных союзников. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Конечно, Киев может начать агрессию в отношении Приднестровья по приказу своих западных хозяев. Но все то, что сейчас происходит на границе с Приднестровьем, может быть также и попыткой отказать давление на Россию, или же неким отвлекающим маневром. В любом случае ситуация крайне взрывоопасна и что-либо прогнозировать практически невозможно.