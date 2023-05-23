Мир 23 мая 2023, 14:46 Запад принудит Украину к перемирию, но только на год Политолог Марков: Украина получит от Запада все виды оружия, кроме ядерного Telegram

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Несмотря на слухи о том, что Запад начнет снижать объемы помощи ВСУ, этого едва ли можно ожидать. На самом деле его вложения идут не на поддержку Украины, а на обеспечение гибридной войны с Россией, и тут не до экономии. О том, для чего партнерам киевского режима может все же потребоваться перемирие в конфликте, — в материале «360».

Запад может притормозить с помощью ВСУ

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что 49-й саммит G7, состоявшийся на прошлой неделе, может стать высшей точкой поддержки Украины, после чего ее объемы начнут сокращаться.

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Союзники по НАТО уже заявили, что почти опустошили свои запасы боеприпасов: ВСУ за несколько часов расходуют то, что производили неделями. Кроме того, неудачное контрнаступление украинской армии может ослабить потоки военной помощи. На поддержку могут повлиять и результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году — республиканцы намерены сильно урезать траты на ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Хиросиме / РИА «Новости»

Однако подобные прогнозы звучали не раз. Тем не менее партнеры киевского режима продолжали накачивать Украину финансовой помощью и оружием, раз за разом повышая уровень военной техники и боеприпасов.

Итоги саммита в Хиросиме

Встреча лидеров стран «Большой семерки» проходила с 19 по 21 мая в Хиросиме. Японию посетили премьер-министры Великобритании, Италии и Канады, канцлер Германии, президенты Франции и США, а также глава Еврокомиссии и председатель Евросовета.

Как и в прошлом году, на встречу позвали президента Украины Владимира Зеленского. Ему удалось добиться от G7 официального подтверждения поставок истребителей F-16, украинских пилотов уже начали обучать управлять этими самолетами.

Также участники саммита «обеспечили Украине бюджетную поддержку, в которой она нуждается, на 2023 год и начало 2024 года», пообещали впредь помогать ВСУ и призвали третьи страны прекратить любую поддержку России.

«Большая семерка» договорилась сокращать экспорт энергоносителей и снижать зависимость от России в ядерной сфере. При этом санкции не затронут медицинские, гуманитарные и продовольственные товары.

Поставки оружия продолжатся

Кандидат политических наук Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что надежду на снижение помощи украинской армии можно объяснить только хаосом в головах. Такие мнения высказывают те, кто не понимает, что происходит.

Украину просто используют для гибридной войны против России. При этом, по американскому плану, должен быть перерыв в конфликте. Для победы на выборах нынешнего президента США Джо Байдена нужно временно прекратить боевые действия, чтобы не пугать американцев угрозой ядерной войны. Сергей Марков

Марков уточнил, что боевые действия предполагают остановить примерно на год, а потом противостояние продолжится. Запад передаст Украине все возможные системы вооружения, кроме стратегического ядерного оружия.

По мнению политолога, со временем помогать ВСУ заставят практически все государства, на которые могут повлиять США. Ведь нынешняя украинская власть — марионеточный режим под полным контролем американцев, а им почти никто не рискнет отказать.