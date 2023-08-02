Мир 02 августа 2023, 15:43 Запад преувеличил успехи Украины ради прикрытия ее разгрома Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь Запада не помешала разгрому Украины РИА «Новости»

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Предоставленная Украине беспрецедентная военная помощь западных стран не уберегла ее от полного разгрома. Больницы страны переполнены искалеченными солдатами, а места боевых действий усеяны телами погибших военных. Государство стало напоминать пациента, которого подключили к аппарату жизнеобеспечения. Об этом в своей колонке для сайта The American Conservative написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что страны Запада совершили ошибку сразу после начала специальной военной операции. Вместо того чтобы пойти на встречу, отказаться от расширения НАТО и сразу склонить Украину к мирным переговорам, начали накачивать страну оружием и деньгами.

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США отбросили осторожность, свойственную политикам прошлого, и начали воспринимать Россию в качестве «бензоколонки с ядерным оружием». Но все оказалось совсем не так.

Президент России Владимир Путин своим решением перевел войска в позицию стратегической обороны, чтобы минимизировать потери и максимально расширить уничтожение военной техники и личного состава ВСУ, чтобы после вернуться к наступательным операциям. Этот маневр себя полностью оправдал.

«Несмотря на беспрецедентное вливание современного вооружения, наличных денег, иностранных боевиков и критически важных разведывательных данных, Украина разбита вдребезги», — написал Макгрегор.

Он добавил что Вашингтон сознательно закрывает глаза на потери Украины и представляет даже минимальные успехи как что-то грандиозное. Такую же позицию тиражируют западные СМИ, которые прогнозируют киевскому режиму победу.

В реальности ситуация складывается иначе. Россия дождется ослабления Украины, чтобы нанести финальный удар. Выходом из ситуации могут стать только переговоры, которым мешает несбыточная мечта США о поражении России.

Пентагон передаст Украине истребители-бомбардировщики F-16 через несколько месяцев, когда пилоты и техники ВСУ пройдут необходимое обучение. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. Она подчеркнула, что военные самолеты передадут как Соединенные Штаты, так и страны Евросоюза.