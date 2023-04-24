Мир 24 апреля 2023, 17:48 Запад подставил Украину. Попытка остаться «над схваткой» не сработает Украинский политик Олейник заявил, что за всеми действиями Украины стоит Запад

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Запад публично признал, что считает украинские власти ответственными за убийство Дарьи Дугиной. Однако всем известно, кто направляет украинцев, обучает их и дает в руки оружие. Остаться в стороне от конфликта не получится — западные страны давно в нем завязли.

Украину отчитали за теракты

Официальные лица в Вашингтоне и Европе предупредили Украину, что нападения за пределами ее территории зашли слишком далеко. Теракты могут привести к жесткому ответу со стороны России, сообщила газета The Washington Post.

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Западные советники дали понять, что уверены — за подрывом заминированного автомобиля, в котором в августе прошлого года погибла Дарья Дугина, стоят украинские спецслужбы. При этом изначально нападение готовили на отца журналистки.

Кроме того, США выразили беспокойство, что Китай расценит атаки Украины на территории России как «возможность выставить НАТО агрессором». Тогда китайцы усилят свою поддержку соседней страны, а этого допустить никак нельзя.

Западные байки

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с «360» отметил, что Запад все время хочет быть над схваткой. Между тем, он полноценный участник этого конфликта: поставляет оружие и разведданные, управляет войсками.

При этом все время Запад рассказывает байки, вроде того, что отстаивать Бахмут/Артемовск или нет — это дело Украины. Или, например, заявляют о том, что взрыв на Крымском мосту организовали сами украинские спецслужбы. И по Дарье Дугиной занимает позицию «нас там нет». Но они везде есть. Владимир Олейник

Политик напомнил, как при расследовании по «Северному потоку» западные спецслужбы заявили, что взрывы могла устроить какая-то «проукраинская группа», не связанная с Украиной. Про такую, правда, никто никогда не слышал и сомнительно, чтобы какой-то олигарх или бизнесмен организовал подобную сложную операцию.

«Запад все валит на Украину. Он отвел украинцам соответствующее место „терпил“, как говорят в криминальном мире. И они терпят, ничего не сделают. Ведь тот же [президент Украины Владимир] Зеленский понимает, какой будет конечный итог. А на судьбу Украины ему плевать: для него Украина чужая, и он ей чужой», — сказал Олейник.

США убирает казнокрадов

Политик уточнил, что у Зеленского нет денег в казне. За все платит Запад, поэтому он и заказывает музыку. При этом украинцы все же пытаются немножко самовольничать.

«Они утаивают некоторую информацию и грабят больше позволенного: например, в том же Министерстве обороны — по питанию, по финансированию солдат, списывают деньги мертвых как без вести пропавших и так далее», — рассказал Олейник.

По его словам, американцы создали целую систему, чтобы наблюдать за украинскими чиновниками. Эти особые органы неподконтрольны властям Украины. Именно их стараниями вдруг исчез заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Его обвинили в том, что он причастен к воровству гуманитарной помощи. Он заявлял, что „мы с президентом, плечом к плечу…“. Ну так что ж ты, негодяй, его бросаешь в тяжелые времена? Да потому что американцы положили список с именами десятков коррупционеров и потребовали их убрать», — сказал политик.

Нужно повысить бдительность

Олейник подчеркнул, что события на поле боя и теракты на территории России не имеют логической связи. Американцы уже поняли, что украинский конфликт не вызовет недовольства в российском обществе: все понимают, кто с кем и за что сражается.

Другое дело — террористические акты, такие как взрывы, убившие военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, Дарью Дугину в Подмосковье, попытки запусков беспилотников. Они могут вызвать недоверие к власти, которая не может защитить мирных людей. Владимир Олейник

Политик добавил, что нападения внутри страны могут создать атмосферу нервозности из-за неизвестности: куда прилетит, когда, на кого нацелятся? Дестабилизировать ситуацию изнутри — это мечта террористов, потому что по-другому Россию не взять.

«Считаю, что в приграничных областных центрах отмена парада и шествия Бессмертного полка — это нормально. Надо думать о безопасности и предпринять для этого все меры. Потому что в праздничные дни провокации могут усилиться. Как писал Юлиус Фучик — люди, будьте бдительны!» — заключил Олейник.