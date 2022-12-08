Эксклюзив 08 декабря 2022, 13:41 Слабое звено и цель для дестабилизации. Запад подливает масла в огонь монгольских протестов Публицист Новоселов: Запад может устроить в Монголии очередную «цветную революцию» РИА «Новости»

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Несмотря на морозы ниже −20 градусов, в Монголии продолжаются акции протеста: население обвинило власти в коррупции в сфере торговли углем. Митингующие собираются в центре Улан-Батора, врываются в административные здания и даже пытались штурмовать резиденцию правительства. Подробнее о происходящем там публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Официально причиной беспорядков стала новость о пропаже десятков миллионов тонн угля стоимостью более 13 миллиардов долларов. Поскольку почти весь монгольский экспорт идет в Китай, а уголь составляет четвертую часть этого экспорта, удар по государственному бюджету оказался действительно серьезным.

История о коррупции подтвердилась. Причем оказалось, что дело было раскрыто на стороне Китая. Согласно некоторым сообщениям, Пекин жестко отреагировал на разоблачение преступной схемы, виновных чиновников расстреляли, а Монголии отправили имена монгольских политиков, нажившихся на этом деле.

Однако, в отличие от КНР, монгольские власти действовали мягко. Внешне все выглядит так, будто коррупционерам удалось безнаказанно украсть сумму, сопоставимую с годовым бюджетом страны.

В апреле в Монголии уже были беспорядки. Люди протестовали против инфляции, коррупции и низкого уровня жизни, а толчком к митингам стало повышение цен, частично вызванное кризисом на Украине. Тогда властям удалось договориться и смягчить протестующих.

Сейчас правительство Монголии также настроено на компромиссы. В стране не вводят чрезвычайное положение, разрастание протестов кажется маловероятным. Хотя европейские СМИ активно пытаются подлить масла в огонь, их влияние в стране невелико, к тому же они не могут предложить никаких хороших альтернатив стране, граничащей только с Россией и Китаем.

Однако цели Запада вполне прозрачны. Такие издания, как Bloomberg, призывают приватизировать оставшуюся в руках государства часть монгольской угольной промышленности, утверждая, что это якобы предотвратит коррупцию. Большая часть природных ресурсов Монголии уже контролируется иностранцами. Так, международный конгломерат Рио Тинто полностью контролирует весь экспорт меди из страны.

Хотя с коррупцией, несомненно, нужно бороться, вряд ли передача природных ресурсов иностранцам принесет Монголии больше денег, чем она имеет сейчас. «Честные» европейцы и американцы просто заберут прибыль себе, а народу придется довольствоваться мыслью, что хотя бы коррупционерам ничего не досталось.

Для России Монголия остается важной страной и торговым партнером, а также давним покупателем энергии, ведь практически все электричество поступает в эту азиатскую республику из России.

В этом году важность Монголии возросла, поскольку через нее планируют проложить одну из веток газопровода «Сила Сибири — 2», которая пойдет в Китай через Улан-Батор. Длина трубопровода на территории Монголии составит около 1000 километров.

Хотя Москве нежелательно вмешиваться во внутренние дела Монголии, стоит следить за признаками «цветной революции», поскольку как весенние протесты, так и нынешние беспорядки имеют признаки иностранной поддержки. Опасность смены власти все же существует, попытки ворваться в правительственные здания — тревожный признак.

Запад по максимуму ограничил экспорт российских энергоресурсов в западном направлении, и это делает восточное направление гораздо важнее. Нужно учитывать, что Запад может рассматривать Монголию как слабое звено, очередную цель для дестабилизации и установки марионеточного режима.