Эксклюзив 05 марта 2024, 15:11 Запад почти списал проект «Украина». Страну использовали как одноразовый инструмент Блогер «Голос Мордора»: Запад использовал Украину как одноразовый инструмент Unsplash

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Запад никогда не любил и даже не уважал Украину, а теперь его единственная задача — выжать из нее последние соки. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Украина как успешный проект не нужна Западу

Запад совершает в отношении Украины одну огромную ошибку, но совершенно этого не осознает. И эта ошибка в том, что Запад использует Украину как инструмент. Более того — инструмент одноразовый, который тем не менее готовили и затачивали много лет и на который потратили огромную сумму. И мало того, что получается убыточная инвестиция — на Западе не могут осознать, почему так случилось.

Точка невозврата

Но план был не в успешности, а только в русофобии. И, что удивительно, поддерживать экономические штаны Украине помогала только Россия, а не Запад, который, по сути, за российские деньги системно лепил из Украины главного врага России. Впрочем, тоже достаточно грамотный ход. Только вот Запад тратил на Украину огромные деньги. На образование, на воспитание «патриотичной» молодежи, на покупку чиновников и политиков, на майданы, в конце концов. [Замгоссекретаря США по политическим вопросам] Виктория Нуланд говорила о пяти миллиардах долларов, но на самом деле это были куда большие деньги. Возможно, на порядки.

Точка невозврата была пройдена в 2014 году. Украина успешно «слезла с русской экономической иглы», не получив ничего взамен. Экономические выгоды от подписания евроассоциации были не просто смехотворны — их не было вообще. Украина начала разрушаться экономически, и Запад это тоже использовал, объясняя украинцам, что в этом виноваты не они сами, а именно Россия. Запад готовил Украину к [конфликту].

Но и тут он действовал очень экономно. Казалось бы, при участии НАТО с 2014 года Украину можно было сделать настоящим военным монстром, вооружить до зубов, обучить армию. Но западники справедливо посчитали, что у Украины приличный мобилизационный ресурс, и особо тратиться на оружие не стоит. Украина вполне будет способна достаточно долго [сражаться] исключительно мясом.