Эксклюзив 18 февраля 2023, 20:34 В Германии просят остановить поставки для ВСУ. Запад останется глухим к «Манифесту за мир» Политолог Кортунов: «Манифест за мир» вряд ли повлияет на политику властей Германии РИА «Новости»

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Более 500 тысяч жителей Германии подписали петицию «Манифест за мир». Ее опубликовали на портале Change.org депутат Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер. Документ призывает к переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины. Зампредседателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт уже выступила против петиции, назвав ее наивной. Так или иначе, создание подобной инициативы и поддержка со стороны большого количества людей показывает: в ФРГ накапливается усталость от конфликта, ведь все издержки несет Европа, отметил в беседе с «360» политолог Андрей Кортунов.

Далее — его прямая речь.

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В ближайшем будущем ожидать изменений позиции властей Германии по конфликту едва ли реально, поскольку сделаны уже многочисленные заявления. Кроме того, немцы связаны обязательствами как с НАТО, так и с Евросоюзом. Поэтому, думаю, изменения будут происходить, но достаточно медленно и постепенно.

Германия, конечно, будет апеллировать к атлантической солидарности, то есть оглядываться на позицию США.

То, что такая петиция появилась и ее подписали большое количество людей, говорит о том, что в немецком обществе начинается некая усталость от этого конфликта.

Общество не видит перспектив в завершении конфликта военным путем. Этого, конечно, следовало ожидать.

Такие настроения со временем, скорее всего, будут получать еще большее распространение. В некоторых странах влияние на власти могут пытаться оказывать за счет уличной активности, проведения демонстраций, каких-то акций протеста. Но пока что об этом говорить рано.

Усталость чувствуется, но она еще не накопилась в той степени, чтобы выплеснуться в серьезные для руководства действия.

Конечно, чем дольше этот конфликт длится, чем более затратным оказывается для европейских стран, тем больше становится желание найти какие-то альтернативные пути его завершения.

Конечно, появление таких петиций возможно и в других странах. Это просто вопрос масштаба. В каких-то странах они будут более крупными, особенно в тех, которые в большей степени затронуты конфликтом. В каких-то будут более маргинальными, но это общеевропейская тенденция. В общем-то вся Европа вынуждена нести на себе издержки конфликта.