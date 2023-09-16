Эксклюзив 16 сентября 2023, 19:48 Запад ошибся в приоритетах. Тактика НАТО привела Украину к провалу Блогер «Голос Мордора»: амбиции Запада отвернули Украину от тактики НАТО Ministry of Defense of Ukraine

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Иностранные СМИ признали, что хорошо обучить ВСУ для противостояния России не вышло. Недостатки нашли и в оснащении украинской армии. Оказалось, дело не в нехватке оружия. Просто Запад ошибся с расстановкой приоритетов, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Financial Times признала, что Запад не смог хорошо обучить украинские войска для противостояния России. Кроме того, недостатки имеются и в оснащении украинской армии. И это не потому, что ВСУ дают мало оружия. Просто Запад все эти годы готовился к совершенно другим войнам, «войнам будущего», и немного ошибся с приоритетами.

Иногда, пытаясь упрекнуть военных, говорят, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Но получается, что упрек тут очень сомнительный, а генералы оказываются правы.

Опыт прошлых лет

В свое время, разрабатывая военную доктрину и строя армию, Советский Союз опирался на собственный опыт Великой Отечественной войны. Армию готовили к войне мощными соединениями, с массированным применением артиллерии всех видов, готовили для противодействия равному по силе или даже превосходящему по численности противнику. Во многом горький опыт Великой Отечественной оказался бесценным.

Самое интересное: несмотря на свое участие в войне на Западном фронте, США и Великобритания такой опыт получить не смогли. Потому что война там шла совсем по-другому, в куда более легком варианте.

Основные силы немцев были задействованы на Восточном фронте. Сопротивление вермахту во Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии не было таким уж сильным. Особенно учитывая, что союзные войска намного превосходили немцев по численности.

По большому счету у союзных войск на Западе получился настоящий блицкриг, но с небольшими оговорками. Немцы огрызались и кое-где — например, в бельгийских Арденнах — смогли даже успешно контратаковать, обращая союзников в беспорядочное бегство.

Но эта проблема для западников легко решалась началом очередного наступления Красной Армии на востоке, куда Гитлер вынужден был бросать из Европы все, что только можно, оголяя Западный фронт.

Главная ошибка Запада

В итоге у СССР и Запада, участвовавших в одной войне, опыт боевых действий совершенно разный. Им (западным странам — прим. ред.) изучать бы, что было на Восточном фронте, но тут мешали высокомерие и миф, что это именно они разгромили Гитлера.

По сути дела, они очень сильно преуменьшили мощь Германии и ее армии, убедив себя, что достаточно легкая кампания на Западе являлась исключительно их заслугой. И это оказалось очень опасным самообманом. Но потом все стало еще хуже.

С падением СССР западные военные доктринеры отказались даже от этого опыта и приняли на вооружение концепцию «войн будущего» — небольшими силами, максимально технологичными, с автоматизацией управления боем и максимальной координацией всех родов войск.

Большие надежды возлагались на беспилотники. И вот в этом западники угадали. А сама новая концепция оказалась несостоятельной и провалилась в Ираке и Афганистане. Из Афганистана вообще пришлось просто удирать.

Царство карго-культа

И, несмотря на все свои провалы и очевидные недостатки, именно этой войне они и обучали украинцев. А украинцы внимательно слушали западников, потому что у них безраздельное царство карго-культа.

Несмотря на то, что это те же русские, их офицеры учились по советским уставам и умеют правильно воевать. В итоге украинцам пришлось отказываться от натовской тактики, но воевать «по-советски» они уже тоже не умеют.

Получился достаточно странный гибрид, недостатки которого компенсируются буквально человеческим мясом, которого на Украине не жалко.