Эксклюзив 21 декабря 2022, 19:23 Запад опутывает мир сетью лжи, пока Россия говорит правду и не преподносит ее в красивой обертке Публицист Новоселов: русские на Украине превратились в евреев РИА «Новости»

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Почему западные СМИ скрывают реальные причины украинского конфликта? Почему значительная часть населения нашей планеты все еще считает произошедшее актом «российской агрессии»? Почему «мировая» пресса публикует только ту информацию, которая соответствует риторике коллективного Запада? Публицист Иван Новоселов ответил на эти вопросы в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Восприятие зависит от информационной картины, а ею можно манипулировать. У коллективного Запада на Украине — свои цели, и они угрожают самому существованию российского государства.

Создаваемая западными СМИ информационная картина — инструмент для формирования общественного мнения в странах Запада и остального мира, и он адаптируется к целям тех, кто его контролирует. В описываемом случае главная цель властителей Запада — Россия как суверенная сверхдержава, отказывающаяся покорно подчиниться их влиянию.

Они стремятся нанести России максимальный ущерб без перехода к прямому военному конфликту — экономически изолировать ее, организовать цветную революцию, опорочить образ в глазах мирового сообщества и максимально ослабить военный потенциал. Благополучие народа Украины в перечень целей не входит.

Если бы на месте России в украинском конфликте был НАТО, мы бы слышали из каждого утюга громогласные осуждения нарушений прав человека, коррупции, оправдания фашизма, разгула неонацистских группировок, отсутствия демократии и всего, что только можно представить.

Глава американского Минобороны Ллойд Остин обязательно потряс бы в ООН пробиркой со «смертельным вирусом из украинских биолабораторий», а выступление Владимира Зеленского в Мюнхене представили бы как попытку фашистского диктатора заполучить ядерное оружие, что необходимо предотвратить любой ценой. Возможно, это бы в итоге и произошло, если бы переворот 2014 года на Украине не удался.

Североатлантический альянс и Запад хорошо разбираются в пиаре и умеют транслировать свою информационную картину на весь мир. В этот раз у них есть отличный партнер в лице украинского президента, который помогает им создать образ Украины как невинной жертвы.

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Россия же, к сожалению, отстает в этой сфере. Наше инстинктивное неприятие манипулятивных технологий затрудняет противостояние им. Мы не создаем привлекательные картинки, не придумываем захватывающие сюжеты — просто говорим правду и не стараемся подать ее в красивой обертке. Это благородный подход, но он не годится для современного мира.

При всем этом коллективный Запад не признает основных целей российской спецоперации на Украине — ее денацификации и защиты гражданского населения Донбасса. Те, кто сегодня защищает Украину, не замечали того, что творилось в Донбассе последние восемь лет и продолжается до сих пор.

Неонацизм — не только татуированные маньяки со свастиками. Это гораздо больше. Это идеи этнического превосходства — «Украина превыше всего». Это идеи этнических чисток — «москалей на ножи». Это идеи принудительного изменения национальной идентичности — «русские нам здесь не нужны, учите украинский или уезжайте».

Неонацизм — это не обязательно антисемитизм. На Украине русские превратились в евреев. Украинские власти долго и упорно раздували в людях ненависть, и теперь она ищет выход. Остановить эту ненависть будет очень непросто.

Запад все это игнорирует и продолжает гнуть свою линию, опутывая мир сетью лжи. России нельзя оставлять это без внимания. Может быть, стоит взять на вооружение тактику противника, но использовать ее для распространения горькой правды, а не сладкой лжи.