03 августа 2023, 15:35
Запад не отпустит Украину после смерти Зеленского. Власть достанется подконтрольному совету
Политолог Ярошенко: Запад отдаст власть на Украине подконтрольному совету после Зеленского
Передача власти в коллективное управление в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского вполне реальна. Но выбирать кандидатов будут не те, кто сейчас находится у власти, а Запад, которому нужны подконтрольные, но эффективные люди. Так политолог Алексей Ярошенко прокомментировал материал американского издания Politico о плане на случай гибели Зеленского.
Далее — прямая речь.
У Запада, безусловно, есть альтернативный вариант, если Зеленский не сможет исполнять свои обязанности по управлению Украиной. Это коллективное управление — создание некоего совета, который станет коллегиально принимать решение, чтобы сохранять управляемость страной.
Видимо, они не могут найти преемника, который стал бы таким же послушным, как Зеленский, и действовал только по рекомендациям, которые ему дают.
Историческая параллель
Другого такого человека нет, поэтому коллективное управление — нормальный подход для вассалов и сателлитов. Такие прецеденты в истории страны были.
Верховная рада — коллективный орган, который управлял регионом после выхода из состава России. В обмен на признание со стороны Германии и Австрии вывозил продовольствие. То есть черпали оттуда свою легитимность.
Сегодня то же самое. Зеленский может отменить выборы на время военного положения, а свою легитимность взять на Западе. Вместо проведения голосования он поедет на поклон к западным странам, встретится с президентом США Джо Байденом.
То есть возьмет легитимность там, говоря украинскому народу, что он остается лидером, потому что его поставил Запад. То же самое будет с его преемниками, если Зеленского уберут.
Подконтрольный совет
Запад постарается сохранить управляемость Украиной без Зеленского. Коллегиальная форма управления лучше, потому что на нее проще влиять. Когда человек концентрирует всю власть в своих руках, он может стать неуправляемым, а если власть раздроблена, то на всех можно влиять. Все, кто может войти в этот совет, уже находятся на крючке у Запада.
С этой точки зрения США и ЕС действуют так же, как 100 лет назад, когда центральная Рада вывозила с подконтрольных территорий продовольствие в обмен на признание.
Сегодня вывозят продовольствие, а украинцы гибнут за интересы Запада в обмен на легитимность. Зеленскому не нужно проводить выборы — он назначен Байденом. Как монархи прошлого брали свою легитимность от Бога, украинский президент берет ее от американского лидера.
Но для Украинской Народной Республики все закончилось плохо. Оккупационные власти разогнали Верховную раду и поставили диктатора.
Поэтому не исключено, что после ухода Зеленского, если оккупационным властям Запада не понравится коллегиальный орган, они его разгонят и назначат вместо него другого диктатора или наберут новый совет.
США
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Запад
Украина
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