Эксклюзив 03 августа 2023, 15:35 Запад не отпустит Украину после смерти Зеленского. Власть достанется подконтрольному совету Политолог Ярошенко: Запад отдаст власть на Украине подконтрольному совету после Зеленского РИА «Новости»

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Передача власти в коллективное управление в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского вполне реальна. Но выбирать кандидатов будут не те, кто сейчас находится у власти, а Запад, которому нужны подконтрольные, но эффективные люди. Так политолог Алексей Ярошенко прокомментировал материал американского издания Politico о плане на случай гибели Зеленского.

Далее — прямая речь.

У Запада, безусловно, есть альтернативный вариант, если Зеленский не сможет исполнять свои обязанности по управлению Украиной. Это коллективное управление — создание некоего совета, который станет коллегиально принимать решение, чтобы сохранять управляемость страной.

Видимо, они не могут найти преемника, который стал бы таким же послушным, как Зеленский, и действовал только по рекомендациям, которые ему дают.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Историческая параллель

Другого такого человека нет, поэтому коллективное управление — нормальный подход для вассалов и сателлитов. Такие прецеденты в истории страны были.

Верховная рада — коллективный орган, который управлял регионом после выхода из состава России. В обмен на признание со стороны Германии и Австрии вывозил продовольствие. То есть черпали оттуда свою легитимность.

Сегодня то же самое. Зеленский может отменить выборы на время военного положения, а свою легитимность взять на Западе. Вместо проведения голосования он поедет на поклон к западным странам, встретится с президентом США Джо Байденом.

То есть возьмет легитимность там, говоря украинскому народу, что он остается лидером, потому что его поставил Запад. То же самое будет с его преемниками, если Зеленского уберут.

Подконтрольный совет

Запад постарается сохранить управляемость Украиной без Зеленского. Коллегиальная форма управления лучше, потому что на нее проще влиять. Когда человек концентрирует всю власть в своих руках, он может стать неуправляемым, а если власть раздроблена, то на всех можно влиять. Все, кто может войти в этот совет, уже находятся на крючке у Запада.

С этой точки зрения США и ЕС действуют так же, как 100 лет назад, когда центральная Рада вывозила с подконтрольных территорий продовольствие в обмен на признание.

Сегодня вывозят продовольствие, а украинцы гибнут за интересы Запада в обмен на легитимность. Зеленскому не нужно проводить выборы — он назначен Байденом. Как монархи прошлого брали свою легитимность от Бога, украинский президент берет ее от американского лидера.

РИА «Новости»

Но для Украинской Народной Республики все закончилось плохо. Оккупационные власти разогнали Верховную раду и поставили диктатора.

Поэтому не исключено, что после ухода Зеленского, если оккупационным властям Запада не понравится коллегиальный орган, они его разгонят и назначат вместо него другого диктатора или наберут новый совет.