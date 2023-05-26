Эксклюзив 26 мая 2023, 14:49 «Делают ставки на новых лидеров укрорейха». Запад начал сливать Зеленского Военный аналитик Михайлов: западные покровители хотят прикрыть свою поддержку Украине Официальное интернет-представительство президента Украины

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В США не исключили причастность ВСУ к атаке на Кремль. Хотя американские разведслужбы не знают, какое именно подразделение несет ответственность, и сомневаются, что президент Украины Владимир Зеленский был осведомлен об «операции», сообщила газета The New York Times. Однако Киев не мог пойти на это без разрешения из Вашингтона, заявил «360» военный аналитик Александр Михайлов.

Далее — прямая речь.

Зеленскому намекнули на ошибки

Информация The New York Times о том, что украинские спецслужбы причастны к нападению беспилотников на Кремль, к убийству Дарьи Дугиной и других лидеров общественного мнения, к подрывам газопровода «Северный поток» говорит о том, что американские партнеры пытаются прикрыть свою поддержку украинского режима. Видно, что-то чувствуют.

Более того, видимо, сейчас, перед украинскими выборами, американская сторона делает ставки на новых лидеров укрорейха, тем самым намекая Зеленскому о том, что он наделал много ошибок.

Викимедиа

ВСУ не оправдали надежд США

Хотя при этом идет заявление о том, что украинский лидер мог и не знать… На самом деле Зеленский знал, я уверен, что готовится спецоперация.

Опять же, американцы пытаются уйти от обвинений себя в том, что они подорвали «Северный поток». У меня нет сомнений, что все это сделали совместно с украинцами, американцами, британцами.

Но сейчас идет «слив» Зеленского, поскольку можно предположить, опираясь на информацию западных СМИ, что президент Украины вряд ли в ближайшем будущем военным путем вернет себе какие-то территории и одержит победу.

Игра будет усугубляться

Можно предположить, что [Запад] занимается подготовкой каких-либо новых лидеров, чтобы оставить под контролем хоть какую-то часть Украины.

У меня нет сомнений, что игра будет только усугубляться и Зеленскому нужно опасаться западных партнеров. Ему показывают, что есть проблемы, что он совершает ошибки, которыми недовольны кураторы.