Эксклюзив 23 ноября 2022, 14:22 Запад начал отползать от украинского конфликта. Его ресурсы небезграничны Украинский политик Олейник: Запад потихоньку отползает от украинской темы РИА «Новости»

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Европа не имеет «ни морального, ни политического» права уставать от помощи ВСУ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он обратился к ЕС и потребовал их забыть об усталости от темы конфликта на Украине и срочно принять девятый пакет антироссийских санкций. Украинский политик и управленец, народный депутат Рады V, VI и VII созывов Владимир Олейник рассказал «360», чего на самом деле хочет Запад.

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Далее — прямая речь.

Европа участвует в том, чего не хочет

Во-первых, Европа — она разная. В первую очередь, например, Венгрия одну позицию занимает, Великобритания — другую. Она и разная с точки зрения как интересов народа, который там проживает, так и руководства. Вот руководство и стало заложником этой ситуации.

Даже сегодняшнее интервью Бориса Джонсона о том, что Германия реально сомневалась в победе Украины, показывает: не все так хорошо, как они говорят. Нет того единства. Но дело в США, которые давят на европейских руководителей. Каким образом давят?

Во-первых, они на всех имеют компромат. Не секрет, когда американские спецслужбы прослушивали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, экс-президентов Франции, все утерлись и даже не сказали ничего.

Поэтому в данном случае понятно, что они (европейские страны. — Прим. ред.) участвуют в том, в чем некоторые не хотели.

РИА «Новости»

Теперь вопрос цены. Она сегодня растет, поскольку собственные интересы дают о себе знать. Например, в той же Великобритании народ за чертой бедности, чего не было никогда. Многие берут кредиты на покупку продуктов питания! Лишены возможности просто получить воду и так далее. Рост цены электроэнергии, бензина. Инфляция.

В Чехии, к примеру, люди выходили и требовали прекратить внешнюю поддержку Украины — не потому что они пророссийские: они просят власть думать о своих гражданах, о своих интересах. И тенденции конфликта между руководством любой страны Европейского союза и народом будут только усиливаться.

Украина — новый Афганистан

Мне так кажется, американцы и европейцы начинают потихоньку отползать от украинского конфликта. Почему? Ресурсы тоже небезграничны с точки зрения финансовых возможностей. На днях объявили, что США выделили Украине более четырех миллиардов долларов, европейцы — два с половиной миллиарда.

Между тем республиканцы в конгрессе требуют аудита средств, выделенных на поддержку киевского режима. Точно такая же ситуация, как была с Афганистаном: все спрашивали, а где один триллион? <…> Но Демократической партии важно удержать позиции по президентству: будет это Байден-демократ или кто-то другой — не имеет значения.

Демократы обеспокоены, потому что республиканцы дышат в затылок. А чтобы не было аудита, надо просто закрыть этот проект «Украина»

Попробуйте сейчас отправьте комиссию конгресса США в Афганистан, чтобы проверить, что там строили и куда деньги дели. Невозможно. Понятно, что и свидетелей зачистят — таких как Зеленский, ведь он может дать показания.

Поэтому, скорее всего, они будут потихоньку уходить оттуда. Об этом сигнализируют и заявления политиков, подталкивающих к переговорам с Россией. <…> При этом Зеленского послали куда подальше: сказали, что они никаким гарантом не будут, сами все решайте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле, март 2022 года / РИА «Новости»

Для американцев и европейцев очень важно, чтобы конфликт закончился, условно говоря, победой Россией над Украиной, но не над НАТО. Поэтому они говорят, что вне этого конфликта.

Конечно, [в Киеве] взывают «давайте деньги, давайте поддержку, мы за вашу безопасность готовы за последнего украинца». Но эти люди не видят перспективы на Украине. Они управляют сегодня вахтовым методом. Поэтому им плевать, что там будет в дальнейшем.