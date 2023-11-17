Мир 17 ноября 2023, 19:58 Достигли просветления. Запад начал готовиться к скорому поражению Украины Западные СМИ начали готовить аудиторию к скорому поражению Украины Global Look Press

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Моделировать реальность под запросы вашингтонского обкома у западных СМИ получается все хуже. Ведущие американские и британские издания постепенно свыкаются с мыслью о том, что на Украине дела идут не так гладко, как хотелось бы политикам. Вернее, идут из рук вон плохо. К чему журналисты готовят свою аудиторию, разбирался «360».

Обком бдит

На страницах и в эфире западных средств массовой информации с завидной регулярностью стали появляться почти революционные заявления. Чего только стоит недавняя статья в американской The Wall Street Journal.

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Ее авторы — Юджин Румер (экс-сотрудник Национального совета по разведке США) и Эндрю С. Вайс (представитель администрации Буша-старшего и Билла Клинтона) — решились перечислить все заблуждения, которыми руководствовались политики на Капитолийском холме, да и в Брюсселе. Для упрощения они назвали их поведение магическим мышлением.

Global Look Press

Так, по мнению обозревателей, Белый дом слишком истово уверовал в силу санкций против Москвы или наводнения Украины оружием — это должно было чуть ли не привести к смене власти в России. Но не привело ровным счетом ни к чему.

Санкции и экспортный контроль помешали военным усилиям Путина гораздо меньше, чем ожидалось. Российские оборонные заводы наращивают объемы производства, а устаревшие советские заводы превосходят западные. The Wall Street Journal

Более того, Румер и Вайс признали, что российская стратегия национальной безопасности работает, ее экономикой управляют люди, показавшие «устойчивость, адаптируемость и изобретательность», а авторитет Владимира Путина за год не то что не упал — напротив, вырос. Последний факт авторы статьи сочли «парадоксальным».

Но если вы думаете, что после таких мыслей обозреватели пришли к логичным выводам о необходимости сворачивать поддержку Украины, брать ее за шкирку и сажать за стол переговоров, то ошибаетесь.

Сотрудники мейнстримных зарубежных СМИ не имеют той свободы действий, которой так активно пользуются давно потерявшие всякий страх медиаперсонажи — например, блогер и экс-разведчик США Скотт Риттер или бывший советник Дональда Трампа полковник Дуглас Макгрегор. Нет, Румер и Вайс вновь повторили те же самые «магические» заклинания о сдерживании Москвы и продолжении политики санкций. Вероятно, иначе им пришлось бы поплатиться.

Это «ж-ж-ж» неспроста

Авторы WSJ не единственные, кто начал что-то подозревать. Журналисты газеты The New York Times активно критикуют американских властей, снабжающих Украину оружием. Например, в своей статье Дэвид Сэнгер заметил, что президент США Джо Байден попросту не контролирует ситуацию на Украине, хотя должен — ведь ВСУ пользуются его оружием.

«Справа поддержка помощи быстро ослабевает. А администрации трудно сформулировать, что делать дальше, после того как давно обещанное „весеннее наступление“ не смогло сдвинуть линию фронта более чем на несколько миль», — напомнил Сэнгер.

Global Look Press

Обозреватель газеты The Washington Post Джейсон Уиллик, в свою очередь, признал, что Киев и его западные соратники упустили шансы на урегулирование конфликта путем переговоров еще год назад.

«Украина сегодня оказалась в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Ее войска истощены, запасы оружия на исходе, а западное общество более поляризовано в отношении предоставления дальнейшей поддержки», — заметил журналист.

В британской The Times проблему рассмотрели конкретнее. Журналист Марк Галеотти открыто заявил, что терпение западных разведслужб кончается, поскольку их украинские «партнеры», проще говоря, обнаглели, используя разведданные от США и Великобритании не для ведения боевых действий, а для политических убийств и терактов. Например, таким образом украинская разведка убила депутата Народного совета ЛНР, экс-начальника управления Народной милиции республиики Михаила Филипоненко.

«В западных политических кругах существует ощущение, что Киев не является полностью прозрачным в отношении своих планов и не желает реагировать на опасения своих союзников», — дипломатично описал действия Украины журналист.

Продолжая неловко повторять мантры об обороняющейся «демократической» стране, защищающей свободу и свое право на европейское будущее, чтобы не быть записанными в «агенты Кремля» западные журналисты, тем не менее вынуждены приучать аудиторию к непривычной и для многих неприятной мысли: часики киевского режима тикают.