Эксклюзив 01 апреля 2024, 15:24 Неуправляемый хаос. Запад и Украина сделали ставку на терроризм Блогер «Голос Мордора»: США использовали терроризм как оружие для борьбы с РФ Freepik

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США на фоне неудач украинских военных планируют использовать для борьбы с Россией самые отчаянные и грязные методы, в том числе терроризм. О том, как именно Запад поддерживает экстремистские организации, и чем это может обернуться для других стран, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Терроризм как западное оружие

Россия скоро предоставит доказательства связи террористов, совершивших страшный теракт в Красногорске, с украинской стороной. Официально украинская сторона уже обвинена, и ей выдвинуты требования, в том числе по выдаче лиц, непосредственно причастных к преступлению.

Понятно, что Украина никого не выдаст. Да и про доказательства на Западе скажут, что они сфабрикованы, и Украина совершенно не виновата. И неважно, какими эти доказательства будут. Даже если бы [президента Украины Владимира] Зеленского, [главу СБУ Василия] Малюка и [главу ГУР Кирилла] Буданова поймали в «Крокус Сити Холле» с дымящимися автоматами, на Западе говорили бы ровно то же самое. Потому что, в конце концов, ниточки, которые можно распутать в ходе расследования, вполне могут привести и туда.

Надо понимать, что на Западе уже давно пришли к тому, что против России хороши абсолютно все средства.

В том числе и терроризм, для которого, кстати, у западных господ есть целый арсенал средств. Недаром создавались всякие «Аль-Каиды»* и ИГИЛ**, недаром Запад потихоньку качает ситуацию в бывших советских республиках Средней Азии, недаром американцы вцепились зубами в то, что они еще удерживают в Сирии. Да, там есть нефть, но это не главное. Главное то, что там есть базы, где усиленно собирают и готовят остатки сирийских «умеренных террористов», боевиков ИГИЛ** и прочую шваль. Я уже писал о том, что кроме частных военных компаний у США есть и частные террористические компании. И в Сирии находится одна из главных их баз.

В тех условиях, когда Украина на поле боя не может успешно противостоять российским войскам, терроризм может стать главным оружием в этом конфликте. И под прицелом находится не только Россия, но и лояльные ей страны. Атаки сейчас могут происходить и в Китае, и в Индии, в арабских странах. А Иран и вовсе живет в этом режиме уже достаточно долгое время. Главная цель — создать хаос. И если раньше американцы создавали хаос управляемый, то теперь они отказались и от этой идеи. Им просто надо, чтобы полыхало везде, и они тратили на поддержание этого пожара как можно меньше средств.

Хаос затронет и Европу

И вот тут уже стоит напрячься и союзной США Европе, потому что этот пожар неминуемо перекинется и на нее.

Собственно, к нему уже все готово, дровишки аккуратно сложены и политы бензином, и дело только в какой-то небольшой искре, даже не спичке.

Ведь Европу накачивали миллионами беженцев не просто так, и среди этих беженцев немало тех, кто готов взять в руки оружие.

Да и США не останутся в безопасности. Так уже бывало не раз — вскормленные ими монстры выходили из-под контроля и кусали своего хозяина.

Но главное — безопасность России. Специальным службам предстоит огромная работа по всем направлениям, как внутри страны, так и за ее пределами. Разумно было бы подумать о создании антитеррористической коалиции — настоящей, а не фиктивной, как были те, что создавались Западом. И БРИКС вполне мог бы стать основой для такой коалиции. Потому что именно страны БРИКС и являются для США и их террористических псов главными целями.

* Запрещенная в России террористическая организация.

**ИГИЛ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.