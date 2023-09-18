Мир 18 сентября 2023, 18:57 Смертельные барыши. Запад и Украина настроились на долгий конфликт с Россией Политолог Светов: экономика США выросла благодаря конфликту на Украине Freepik

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Запад, а вслед за ним и Украина, нацелился на длительный конфликт. Жизни людей не имеют значения, ведь противостояние приносит солидный доход США. Американская экономика на подъеме, уровень безработицы падает. Сломать эти планы обогащения на смертях может только Россия — решительно разбив ВСУ.

Конфликт на Украине хотят затянуть

Западные журналисты опубликовали интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и президентом Владимиром Зеленским.

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Несмотря на привычные бравые сентенции вроде «Украина уже почти победила» и «Россия почти развалилась», представители киевского режима были вынуждены признать: победа им не светит.

Украинцы, как и генсек НАТО, заявили, что конфликт завершится нескоро. Похоже, участвовать в боевых действиях и правда собираются «до последнего украинца». Однако именно украинца — отправлять своих солдат под огонь Запад не намерен.

Глубинное правительство решает судьбу конфликта

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что формально решение о продолжении участия в украинском конфликте принимают президент Соединенных Штатов и конгресс. На деле отмашку дает так называемое глубинное государство — люди, которые на самом деле управляют США и зарабатывают на противостоянии.

Многие военные Соединенных Штатов открыто говорили, что за небольшие, по американским понятиям, деньги — что-то около 10% ежегодного военного бюджета — США чужими руками решают две важных проблемы: ослабляют Россию и затрудняют ей возможность быть союзником Китая в случае возникновения конфликта вокруг Тайваня. Юрий Светов

Здравые люди не понимают, зачем американцы ввязались в конфликт и защищают страну, которую не все они смогут найти на карте. Однако те, кто уверен, будто США несут всему миру свет свободы и демократии, рассуждают иначе, добавил политолог. Тем более что они на этом свете, который несут, хорошо зарабатывают.

«И так будет продолжаться. Что там думают европейские чиновники, какие решения принимает Европарламент — это несущественно. Проблему дать Украине денег или не дать, дать Украине оружие или не дать, решают совершенно иные структуры», — подчеркнул Светов.

ВСУ нужно разгромить

Политолог отметил, что было очень любопытно наблюдать выступление секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В своем интервью он не стесняясь рассказывал, что они плевали на те обещания, которые когда-то давали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву о нерасширении НАТО.

«Столтенберг заявил: „Мы забрали к себе все страны Центральной и Восточной Европы, а Путин в своем письме в 2021 году вдруг от нас требует от этого отказаться. Да как мы можем с этим согласиться?“», — напомнил Светов.

Позиция Североатлантического альянса и ЕС проста: все страны Европы должны входить в состав этих организаций. Кроме России, конечно, ведь против нее все и должны объединиться. Так все будет продолжаться до тех пор, пока российская армия не разгромит ВСУ, пока не выполнит задачи специальной военной операции.

Экономика США растет

Светов уточнил, что как бы ни ругали президента США Джо Байдена, какие бы проблемы ни сотрясали американское общество, благодаря конфликту на Украине экономика Соединенных Штатов Америки растет.

У Байдена есть свои козыри — его администрация предъявляет рост экономики и снижение безработицы. Да, эксперты говорят, что скоро это закончится и наступит спад, рецессия, но пока этого не произошло. А американский избиратель ориентируются на то, как он живет, то есть на вопросы внутренней политики. Юрий Светов

Если ближе к выборам окажется, что, несмотря на помощь Украине, американский народ не стал жить хуже, а может, даже и лучше, избиратели скажут — «Давайте продолжим!», заверил политолог. «Красная линия», о которых сейчас так много говорят, для США, — отсутствие жертв среди своих граждан.

«Поэтому и Байден, и экс-президент США Дональд Трамп будут делать все, чтобы никоим образом американцы не участвовали непосредственно в конфликте. Воюют украинцы? Бог с ними! Будут поляки воевать? Воюйте на здоровье, гибните, но только не мы», — пояснил Светов.

Мировые конфликты не связаны с Украиной

Едва ли, по словам собеседника «360», украинский конфликт положил начало тому, что в мире появляется все больше горячих точек. Вторая Карабахская война, например, прошла до начала противостояния на Украине.

«Карабахский конфликт тлеет по своим особым законам. Просто у того же премьер-министра Армении Никола Пашиняна возникло ощущение, что Россия занята сейчас на Украине, поэтому можно попробовать порешать свои задачи. Заявление, что россияне уходят с Южного Кавказа в этом плане как раз демонстративно», — сказал Светов.

Что касается военных переворотов в Африке, то это реальность всего постколониального периода. Сейчас выросло новое поколение африканцев, которым надоело, что бывшие колонизаторы по-прежнему пытаются им указывать, как нужно жить.

Особенно активно в этом отношении ведет себя Франция, которая держит военные контингенты в разных странах. Она помогала устраивать перевороты, диктует условия и прочее. Вот от этого африканцы и начали освобождаться. Они выдавливают колонизаторов и обращаются за помощью к России. Юрий Светов

Африканцы сначала смещали проколониальную власть, а уже потом просили помощи российских инструкторов, а не наоборот, как это пытаются представить на Западе, подытожил политолог.