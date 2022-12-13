Эксклюзив 13 декабря 2022, 13:12 ⚡ Запад готовит для России второй фронт. Обменяют ли Украину на Косово? Публицист Новоселов: Запад готовит для России второй фронт в Косово РИА «Новости»

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Косовский конфликт получил очередной виток эскалации, после того как 8 декабря полицейские силы косовских албанцев попытались войти в сербские муниципалитеты, нарушив предыдущие соглашения. Сербы, проживающие в Косово, возвели баррикады для своей защиты. Публицист Иван Новоселов объяснил в колонке для «360», почему это происходит именно сейчас и при чем тут Россия.

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Далее — прямая речь.

После долгих обсуждений Белград решил использовать официальные каналы и законные методы для защиты сербского населения Косово и апеллировал к резолюции ООН, а также Брюссельским и Вашингтонским соглашениям, направив запрос на ввод в регион смешанного контингента из сербских полицейских и военных.

Брюссельские и Вашингтонские соглашения стоят ненамного больше Минских. Регион оккупирован «миротворческими» силами НАТО, а власти ЕС уже выступили в поддержку непризнанной республики. Более того, они даже готовятся рассмотреть ее заявку на членство в Евросоюз и присвоить статус кандидата, хотя Косово не признают целых пять европейских стран — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Несомненно, этот искусственный кризис косовские власти создали с молчаливого одобрения Североатлантического альянса или даже по его требованию. Хотя коллективный Запад много лет хочет официально отделить Косово от Сербии, этот момент выбрали не без причины. И причина связана с Россией.

Спецоперация на Украине идет хорошо, киевскому режиму остается не так и долго, особенно если Запад снимет его с довольствия. Но сегодня на СВО уходит очень много российских ресурсов и возможности действовать в других регионах ограничены.

Эскалация сербского конфликта возможна и даже неизбежна, поскольку даже чрезвычайно умеренный и прозападный президент Александр Вучич не может игнорировать настроения в сербском обществе, просто признать Косово и присоединиться к российским санкциям.

Однако Россия не может напрямую отправить помощь, поскольку Сербия не имеет выхода к морю, а европейское воздушное пространство закрыто для российских самолетов. Хотя помощь можно отправить через третьи страны, это все равно серьезное ограничение, особенно если речь идет о военной технике.

НАТО видит, что победа России на Украине — лишь вопрос времени, сколько бы его ни потребовалось, и может прибегнуть к военной провокации, используя силы против Сербии. Возможно, они даже попытаются «обменять» Украину на Косово.

Если Россия отправит в Сербию значительные силы, они все равно будут находиться под угрозой. Это ослабит возможности России в зоне спецоперации. Небольшие же силы просто станут мишенью для провокаций, так что удобного варианта здесь нет.

Прежде чем принимать решение о помощи Белграду, Москве нужно не забывать о собственных интересах. Когда она в прошлый раз вступилась за Сербию, это повлекло за собой мировую войну, да и сейчас такая вероятность не исключена.

Да, Сербия — дружественная России страна, но если ей нужна наша помощь, пора окончательно и официально выбрать сторону. Не стоит забывать, что Сербия проголосовала за резолюцию ГА ООН, осуждающую «нападение России на Украину». Если бы республика была однозначным и безоговорочным союзником, все было бы просто.

В нынешней ситуации, возможно, есть смысл и воздержаться. Стоит ли посылать российских солдат рисковать жизнями ради Сербии, чтобы она потом сделала финт хвостом, когда ее поманят в Евросоюз?