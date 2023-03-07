Эксклюзив 07 марта 2023, 01:40 Запад долго и тщательно готовился выступить против России «Голос Мордора»: у России не было иного выбора, кроме как начать спецоперацию РИА «Новости»

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Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что страна начала готовиться к конфликту с Россией в далеком 2019 году — после первой и последней встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в Париже. Курс на боевые действия Запад взял сразу после подписания Минских соглашений, а президент Украины стал лишь винтиком в этой машине лжи. Таким мнением поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Курс на боевые действия

Луганский бандит по кличке Мячик, являющийся ныне целым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, заявил, что активную подготовку к конфликту Украина начала сразу после встречи Путина и Зеленского в Париже в декабре 2019 года.

«Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — заявил Данилов.

А вы вспомните, что говорил Владимир Зеленский по итогам той самой встречи. Что «альтернативы Минским соглашениям нет» и что решение конфликта на Донбассе не может быть военным. А между тем, было принято решение готовиться к конфликту. И это решение находится полностью в логике тех заявлений, которые делали Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Если сказать точнее — курс на боевые действия был выбран сразу после подписания Минских соглашений, а при Зеленском процесс был активизирован по максимуму. В частности — началась накачка Украины оружием. Вы ведь не верите, что все эти первые самолеты с «Джавелинами» и NLAW начали прилетать на Украину только в январе–феврале 2022 года?

РИА «Новости»

Западный генератор лжи

Зеленский стал участником большого обмана, который начался даже не с Минских соглашений, а еще тогда, когда Запад обещал новой России не расширять НАТО на Восток. И в 2008 году процесс стал необратим.

Украину не получилось оторвать с ходу, так как победа первого Майдана буквально сдулась, но зато можно было устроить второй Майдан и продолжить начатое. Причем, продолжить так, чтобы пути назад уже не было, повязав участников кровью, что и было сделано.

Одна ложь рождала другую, в отношении России Запад включил настоящий генератор лжи, который заработал на полную мощь в 2019 году. Зеленский — лишь винтик в этом генераторе. И что характерно — он обманывал не только Россию, но и свой собственный народ. Вспомните его предвыборные обещания.

России не оставили выбора

России не оставили никакого иного шанса, кроме как начать спецоперацию. А затем обвинили в развязывании конфликта, который длительное время тщательно готовили сами. Генератор лжи продолжает работать. Только вот энергии ему уже не хватает, да и программа постоянно сбоит.

Может и сломаться, как же Запад останется без своего главного оружия?