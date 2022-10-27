Почему Евросоюз хочет конфисковать активы россиян и Центрального банка | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 13:02 Заморозить и конфисковать. Почему Европа хочет украсть российские деньги Публицист Новоселов: в ЕС заканчиваются лишние деньги, которые можно отдавать Украине

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Публицист Иван Новоселов колонке для «360» назвал три причины, по которым Евросоюз захотел конфисковать российские активы, а также рассказал, принесет ли такая инициатива хоть какие-то результаты.

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Далее — прямая речь.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 октября публично заявила: «Наша цель не просто заморозить, но и конфисковать активы», — имея в виду замороженные в Европе активы российских граждан и Центрального банка. Она объявила, что Евросоюз создает рабочую группу для «подготовки законодательной базы» для конфискации российской собственности.

Что это означает? Что мы вступаем в новую эпоху в истории ЕС, когда Европа начинает изобретать новые законы и искажать существующие, чтобы подвести основание под действие, которое определяется простым словом «кража». Эта инициатива создаст опасный прецедент, который станет сокрушительным ударом по доверию иностранных инвесторов к Европе и даже может вызвать обеспокоенность у самих европейцев.

Если Брюссель может принять закон о конфискации российских денег, что помешает ему по собственному усмотрению принимать законы о конфискации денег миллиардеров из ОПЕК, китайских инвесторов или даже собственных европейских банков? Конечно, они считают такие действия обоснованными и, возможно, действительно планируют передать эти деньги Украине. Однако со стороны это выглядит как произвольное и пристрастное решение, лежащее вне пределов юрисдикции ЕС.

Если они могут передать российские деньги Украине, почему они не могут передать саудовские деньги Йемену или китайские деньги — далай-ламе? Более того, если они вдруг решат, будто премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недостаточно демократичен, что помешает им передать венгерские деньги более «демократичной» Польше?

Почему это происходит именно сейчас? Во-первых, выбор времени связан с возможными зеркальными мерами России. На сегодня большинство европейских компаний уже покинули Россию и оставили свои активы под управлением местных партнеров. Это оставляет Москве немного возможностей для применения идентичных мер.

Те компании, которые остались в стране, доказали этим свою беспристрастность и показали, что не покинут Россию даже в трудные времена. Такое отношение дорогого стоит, и принятие любых мер против таких компаний будет неразумным.

Получается, для зеркальных мер возможностей практически не остается. Но Россия хорошо известна своими асимметричными ответами — и таковой ответ, несомненно, последует, когда для него настанет время.

РИА "Новости"

Вторая причина появления этой инициативы — постоянные обращения президента Украины Владимира Зеленского к странам ЕС, да и всего остального мира, с просьбами дать еще денег. Ему нужны деньги, чтобы платить солдатам, снабжать страну, восстанавливать инфраструктуру.

В общем, ему просто нужны деньги. Похоже, деньги, которые Запад вливает в Украину, исчезают в мгновение ока, ведь Зеленский просит все больше, больше и больше. Содержать страну-банкрота, пытающуюся сражаться с превосходящим ее противником, — дорогое удовольствие.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Третья причина этой инициативы непосредственно связана со второй. Похоже, в ЕС заканчиваются лишние деньги, которые можно было свободно отдавать Украине. Похоже, хотя бы некоторые государства Евросоюза не горят желанием выделять часть своего бюджета на поддержание на плаву тонущей лодки Зеленского.

Антироссийские санкции обошлись ЕС недешево, а постоянная помощь Украине создает дополнительную финансовую нагрузку. Учитывая высокую вероятность того, что США в скором времени сократят объемы помощи киевскому режиму, основным его спонсором станет Европа. Поэтому естественно, что в условиях энергетического кризиса, беспрецедентной инфляции и уже начинающейся экономической рецессии Европа ищет дополнительные источники денег.

Однако вряд ли эта инициатива принесет какие-то результаты, даже если Европа и украдет российские деньги. Россия вполне может окончательно прекратить туда все поставки топлива, украденные деньги быстро исчезнут в украинской «черной дыре» — и ЕС снова окажется в том же самом положении.

Европе важно помнить одну важную вещь: зима уже близко. Так что неважно, что они там собираются конфисковать, — «замораживание» станет их головной болью очень скоро.