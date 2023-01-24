Мир 24 января 2023, 17:20 «Замопад» на Украине. Актеры меняются, а кровавый спектакль продолжается Украинский управленец Олейник: за громкими отставками на Украине стоят США Фото: сайт президента Украины

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На Украине начались анонсированные Владимиром Зеленским масштабные кадровые перестановки в верхах. Ушел в отставку замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Вслед за ним написали заявления «по собственному» главы военно-гражданских администраций Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Уволен замгенпрокурора Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Свои посты также покинули заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко. «360» собрал все, что известно об этих отставках, и попробовал разобраться в причинах.

На очереди Ермак

Главная отставка за утро 24 января — Кирилл Тимошенко. Он был заместителем руководителя офиса украинского лидера с 21 мая 2019 года.

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«Старый друг Зеленского, его правая рука. У Зеленского двое ближайших соратников — Тимошенко и Ермак. Это все „Квартал 95“ и около него», — так охарактеризовал Тимошенко украинский политик и управленец Владимир Олейник, комментируя происходящее для «360».

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По его словам, Зеленский — слабый президент, по знаниям, отбору кадров. Поэтому «реальное руководство на Украине» — Тимошенко и Андрей Ермак.

Кто проводит все эти перестановки и кто заставил Зеленского подписать отставку ближайшего соратника, а вместе с ним многих других высокопоставленных лиц? Олейник заверил: все дело в том, что американцы хотят посадить на должности заместителей главы офиса президента Украины полностью подконтрольных себе людей.

«Копают в сторону Ермака. У американцев задача — отсеять старую команду, которая реально рулит сейчас вместо Зеленского», — объяснил собеседник «360».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак / РИА «Новости»

Разве американцы и так не управляют всем и вся на Украине? И да и нет. Все немного сложнее.

Более того, в команде Зеленского серьезные надежды возлагали скорее не на президента США Джо Байдена, а на бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, рассказал Олейник. Именно британский политик до сих пор опекает всю шайку: частота его визитов, включая последний — уже в качестве частного лица, — говорит о многом.

Куда бежать?

Ясно, что команда Зеленского не видит своего будущего на Украине, они управляют «вахтовым методом».

Они понимают: все то, что происходит сейчас, — еще не конец. Да, они устроили кровавый спектакль, да, получили свои деньги. Но «зрители» ведь еще придут и спросят — тогда не удастся списать все на Россию, как они любят делать. Владимир Олейник

Учитывая интенсивную «иммерсивность» кровавого спектакля, украинские «зрители» могут спросить жестко. Поэтому команда Зеленского давно думает, куда поехать жить. Но в США им не очень-то хочется.

«Дело в том, что там возбуждено дело против олигарха Игоря Коломойского, а Зеленский был задействован в выводе средств из Приватбанка, 41 миллион гривен отмыл. В Штатах судебная система такова, что сегодня требуют Коломойского, завтра — Зеленского», — объяснил Олейник.

Поэтому команда украинского лидера жаждет связать судьбу именно с Туманным Альбионом, в этом и суть их трепетной дружбы с Джонсоном.

Великобритания бывших украинских деятелей не выдаст. Соратники Зеленского покупают там недвижимость, члены их семей туда катаются. На родине Шекспира они собираются держаться вместе и дальше.

Ребята обнаглели

«У коллективного Запада нет никакого настоящего единства — у каждого свои интересы. Реальная борьба идет между Великобританией, США и Европой», — подчеркнул Олейник.

Ориентация на Британию в совокупности с тем, что, по выражению собеседника «360», «ребята обнаглели и хотят под конец упаковаться по полной программе», видимо, заставили США принять решения об устранении части команды Зеленского.

Фото: сайт президента Украины

Еще в сентябре 2022 года агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко обвинил офис президента, а конкретно — его главу Андрея Ермака, заместителя Кирилла Тимошенко и руководителя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давида Арахамию — в хищении гуманитарной помощи в особо крупных размерах. Агент утверждал, что была украдена гуманитарка на сумму около девяти миллионов долларов.

«Американцы через НАБУ контролируют все антикоррупционные службы на Украине. Там по законодательству так — на должности назначают с согласия чиновников США», — напомнил Олейник.

По его словам, Шевченко не мог делать таких заявлений самостоятельно.

Владимир Зеленский в 2019 году / РИА «Новости»

Надвигается большой аудит. На прошлой неделе украинские СМИ сообщили подробности о воровстве продовольствия для нужд ВСУ.

«Чего только стоит этот скандал с питанием в армии — на рынке яйцо стоит семь гривен, а они закупали по 17. Это зашкаливает уже до неприличия», — возмутился Олейник.

Зеленскому стало понятно (или ему сказали прямо), что пойдут по цепочке и все равно выйдут на Ермака с Тимошенко.

«Надо рубить концы. Вот Зеленский этим и занимается. Начал с Тимошенко», — констатировал эксперт.

Кирилл Тимошенко / Соцсети

США делают ставку

На Западе недавно писали, что именно главком ВСУ Валерий Залужный — будущая замена Зеленского. Другие эксперты высказывают противоположную точку зрения: якобы скоро «зачистят» самого военачальника.

Пока украинские СМИ рассказывают о «перемогах», реальная ситуация в их армии ухудшается с каждым днем. Если у кого-то есть желание подсидеть Залужного, то можно начинать, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Не думаю, что Залужного уберут. Образ его распиарен, на Украине из него делают сейчас „мудрого военачальника, который добивается результата“. Хотя Зеленский, конечно, был бы не прочь избавиться от такого конкурента, но ведь он далеко не самостоятелен в решениях», — рассказал он «360».

Американцы любят эту систему «управляемой демократии», объяснил Владимир Олейник конкуренцию Залужный — Зеленский. В США научились — на опыте Южной Америки, — что полная безоговорочная поддержка одного приводит к диктатуре, способной выйти из-под контроля. Поэтому сейчас Штаты поддерживают сразу обоих.

Портрет президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленный на мишени, в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе / РИА «Новости»

«За Залужным — военные и другие, кровно обиженные на Зеленского. Петр Порошенко, Ринат Ахметов. При этом главком ВСУ реально не замешан лично ни в каких скандалах. За исключением того взлома его аккаунта и переписок с девушками, но это ерунда для него. Вот если бы там были мальчики!» — добавил Олейник.

Главкома берегут для замены, уверен эксперт. Он сравнил политический процесс на Украине с бегами на ипподроме, где в забеге участвуют одни мустанги. Но в любом случае власть возьмут те, кто выгоден американцам.

Перспективы Украины — очень печальные

Что если это не отставки, а бегство. Тогда первая крыса, покинувшая тонущий корабль «Незалежность», — уже бывший советник руководителя офиса главы государства Алексей Арестович? Есть и такая версия.

«По большому счету, для того же Арестовича идеально было уйти с поста, ведь перспективы Украины печальные. Однако пока в сознании украинского обывателя ситуация не катастрофическая. Арестович получил возможность самостоятельной „творческой деятельности“. Он теперь может выступать „пророком“, способен сколотить себе политический капитал», — объяснил Дудчак.

Лучше всех, по мнению политолога, устроились «те бандиты с Майдана», которые, совершив госпереворот и наворовав кучу денег, ушли в тень.

«Яценюк, Парубий, Турчин. Где они все? Уже награбили столько, что хватит не на одно поколение. Теперь залегли глубоко на дно», — напомнил Дудчак.

Что касается «бегства», Олейник назвал отставки «расставаниями по принуждению». «С таких вкусных и теплых мест сами не уходят», — отметил он.

Арсений Яценюк на заседании кабинета министров Украины в Киеве, 2016 год / РИА «Новости»

Проблема президента Украины в том, что он никому не может доверять.

«Для украинских высших чиновников все святые нарисованы на долларовых банкнотах. У Зеленского сейчас не самая лучшая ситуация. Он, может, и сам хотел бы уйти. Но кто ж ему даст?» — констатировал Дудчак.